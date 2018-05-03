На днях Ксения Собчак посетовала, что в последнее время набрала вес. Муж телеведущей Максим Виторган не смог остаться в стороне и прокомментировал слова супруги.

1 2 3 ... 14 Ксения Собчак посетовала на то, что из-за предвыборной гонки сильно поправилась

Казалось бы, предвыборная гонка и многочисленные дебаты остались далеко позади, но Ксения Собчак все никак не может их забыть. Дело в том, что телеведущая, по ее словам, в последнее время прибавила в весе. Как оказалось, все это из-за ее участия в выборах! Об этом журналистка рассказала в своем Инстаграме.



«Любимый, мне кажется, за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях!» — пожаловалась Собчак супругу. Виторган в свойственной ему юмористической манере ответил: «Дорогая, не переживай, это ты просто набрала ''политический вес''! Еще пять килограммов, и станешь тяжеловесом!».



Подписчики решили, что Ксения лукавит: судя по свежим фото, совсем не похоже, что она поправилась. Тем не менее многие признали, что у Собчак отлично получается иронизировать над своими недостатками — пусть и мнимыми.

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