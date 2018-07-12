Лонгория умоляет Бекхэм помочь ей быстро сбросить лишний вес после родов

Недавно Ева Лонгория впервые стала мамой. За время беременности знаменитость ощутимо поправилась и теперь надеется, что ее близкая подруга Виктория Бекхэм поможет ей справиться с набранными килограммами.

1 2 3 ... 14 Ева Лонгория хочет, чтобы Виктория Бекхэм помогла ей сбросить вес

19 июня 43-летняя Ева Лонгория родила первенца. Молодая мама не собирается долго сидеть в декретном отпуске, о чем на днях объявила на своей странице в Инстаграме. Всего через три недели после появления на свет сына Сантьяго актриса приняла участие в фотосессии. Знаменитость честно призналась, что съемка далась ей непросто.



Поговаривают, что во время беременности Ева набрала более 18 килограммов. Актриса боится, что после родов ее фигура никогда больше не будет прежней.

Чтобы похудеть, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» обратилась к своей опытной подруге, модельеру Виктории Бекхэм.

Дизайнер растит четверых детей, но выглядит так, будто и не рожала вовсе. Виктория не скрывает, что остается стройной из-за того, что несколько часов в день занимается с личным тренером и жестко ограничивает свой рацион.



«Ева попросила Викторию временно побыть ее личным тренером и диетологом. Она каждый день рассказывает, что и в каком количестве съела. Подруги часто занимаются одновременно, включив видеочат», — рассказал инсайдер американскому Ok! о борьбе знаменитости с лишним весом.



Кстати, Бекхэм поделилась с Лонгорией полезным лайфхаком, который действительно работает. Актриса теперь ведет дневник питания: в нем она записывает, какие продукты ест и подсчитывает их калорийность.