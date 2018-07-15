Анастасия Тарасова поразила фанатов удивительно стройной фигурой всего через четыре дня после родов

10 июля Анастасия Тарасова впервые стала мамой. Модель уже выписалась из роддома и показала, как выглядит после рождения дочери.

1 2 3 ... 14 Анастасия Тарасова показала, как выглядит через четыре дня после родов

На днях у 24-летней Анастасии Тарасовой и ее 31-летнего мужа Дмитрия родилась дочь. 13 июля маму и малышку, имя которой супруги пока не разглашают, выписали из роддома. Уже тогда поклонники отметили, что модель прекрасно выглядит.



Вечером 14 июля молодая мама решила продемонстрировать свою фигуру во всей красе. Анастасия поделилась новой инстаграм-историей с поклонниками. На коротком видео довольная Тарасова танцевала в мини на фоне воздушных шаров.

Фолловеры сошлись во мнении, что через четыре дня после родов знаменитость выглядит так, будто вовсе не была беременна.

Отметим, что за девять месяцев Анастасия Тарасова набрала всего около семи килограммов. За пару недель до рождения дочери модели рассказывала, что весит 56,6 килограммов. Супруга футболиста утверждала, что оставаться в форме даже во время интересного положения ей помогает правильное питание.