Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Анастасия Тарасова поразила фанатов удивительно стройной фигурой всего через четыре дня после родов

    15.07.2018
    10 июля Анастасия Тарасова впервые стала мамой. Модель уже выписалась из роддома и показала, как выглядит после рождения дочери.
    • Анастасия Тарасова (Костенко)
      1 2 3 ...14
      Анастасия Тарасова показала, как выглядит через четыре дня после родов

    На днях у 24-летней Анастасии Тарасовой и ее 31-летнего мужа Дмитрия родилась дочь. 13 июля маму и малышку, имя которой супруги пока не разглашают, выписали из роддома. Уже тогда поклонники отметили, что модель прекрасно выглядит.

    Вечером 14 июля молодая мама решила продемонстрировать свою фигуру во всей красе. Анастасия поделилась новой инстаграм-историей с поклонниками. На коротком видео довольная Тарасова танцевала в мини на фоне воздушных шаров.

    Фолловеры сошлись во мнении, что через четыре дня после родов знаменитость выглядит так, будто вовсе не была беременна.

    Отметим, что за девять месяцев Анастасия Тарасова набрала всего около семи килограммов. За пару недель до рождения дочери модели рассказывала, что весит 56,6 килограммов. Супруга футболиста утверждала, что оставаться в форме даже во время интересного положения ей помогает правильное питание.  

    Перейти к обсуждению 10

    Сейчас читают

    Знаменитости побывали на гала-концерте по случаю окончания ЧМ

    Эмин Агаларов и Алена Гаврилова поженилсь

    Решетова нарушила свадебный этикет

    Почему брак с князем Монако обернулся для Шарлин Уиттсток кошмаром

    Грудь Бритни Спирс выскочила из слишком узкого концертного костюма


    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

    Реклама

    Комментарии (10) Добавить комментарий

    • я до беременности весила 50 кг, во время - 64 кг, после родов 53 кг. А потом и еще меньше

    • вуман, трите комметны сколько угодно. но бочка ваша костенко

    • На суслика похожа. Зачем такое выкладывать? Зачем такое перепечатывать? Еще надпись на видео "4 дня после родов", типа гордится собой, что в состоянии трясти ягодицами? Фрикушка.

    • Потому что она балерина!Настя очень спортивная девушка и прекрасно танцует- всё это помогает ей поддерживать себя в форме. Она идеальная красавица с идеальной фигурой. Ей родить ещё одного ничего не стоит, для неё это как в туалет сходить, потужился и ребеночек готов как из печки пирожок. Она просто молодчина! В Сальске все женщины такие- настоящие хозяйки и матери, хоть десятерых зараз родят!

    • Гость

      Потому что она балерина!Настя очень спортивная девушка и прекрасно танцует- всё это помогает ей поддерживать себя в форме. Она идеальная красавица с идеальной фигурой. Ей родить ещё одного ничего не стоит, для неё это как в туалет сходить, потужился и ребеночек готов как из печки пирожок. Она просто молодчина! В Сальске все женщины такие- настоящие хозяйки и матери, хоть десятерых зараз родят!

      Сальские родственники, где только можно вы везде позорите настю. Угомонились бы

    • Гость

      Сальские родственники, где только можно вы везде позорите настю. Угомонились бы

      Гость прикалывается, включите чувство юмора)

    • Гость

      В Сальске все женщины такие- настоящие хозяйки и матери, хоть десятерых зараз родят!

      Лопыревой надо на эту целебную землю съездить. Недалеко же от ее родного Ростова.

    • Гость

      Потому что она балерина!Настя очень спортивная девушка и прекрасно танцует- всё это помогает ей поддерживать себя в форме. Она идеальная красавица с идеальной фигурой. Ей родить ещё одного ничего не стоит, для неё это как в туалет сходить, потужился и ребеночек готов как из печки пирожок. Она просто молодчина! В Сальске все женщины такие- настоящие хозяйки и матери, хоть десятерых зараз родят!

      Непизди! Самые красивые женщины - в Сибири! Еще и морду вашим сальским хозяюшкам-балеринам начистят))))

    • Гость

      Гость прикалывается, включите чувство юмора)

      Когда подсознание получило команду "взять!", тут чувство юмора не включается.

    • К чему эти дикие танцы? недалекая что ещё сказать подстать своему муженьку. И вообще ей бы надо уже перестать выставлять все напоказ, Бузова тоже тресла на каждом углу о своем счастье и все мы знаем чем это закончилось

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.