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    «Она вообще рожала?»: поклонники Тарасовой не верят, что у нее может быть такой рельефный пресс через неделю после родов

    17.07.2018
    24-летняя Анастасия Тарасова почти не поправилась за время беременности, поэтому и в форму возвращается в рекордно короткие сроки. Всего через шесть дней после появления на свет дочери молодая мама позирует в спортивном бюстгальтере и леггинсах.
    • Анастасия Тарасова (Костенко)
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      Анастасия Тарасова похвасталась стройной фигурой и показала новорожденную малышку

    За несколько недель до родов Анастасия Тарасова признавалась, что набрала всего около семи килограммов. Модель утверждала, что смогла оставаться в форме благодаря сбалансированному питанию. Вечером 16 июля молодая мама показала, как выглядит в коротком топе меньше чем через неделю после рождения дочери. Живот Анастасии уже сейчас кажется подтянутым — на нем даже просматривается рельеф.

    Многие фолловеры Тарасовой в Инстаграме пришли в восторг, увидев фото, на котором молодая стройная мама прижимает к себе малышку. «Как быстро пришли в форму! Восторг!», «Такая стройная! Она вообще рожала?» — написали поклонницы в комментариях к посту.

    Нашлись и хейтеры, посчитавшие, что тонкая талия — результат ретуши: «Невооруженным глазом виден фотошоп. Посмотрите на руку, которой держит девочку». Некоторые пользователи Сети раскритиковали Анастасию за то, что она будто специально подчеркивает свою худобу: «Такое чувство, что вы не ребенку радуетесь, а своей идеальной фигуре после родов».

    Сама модель на негативные высказывания в свой адрес никак не реагирует. Напомним, что Анастасия родила дочь своему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, 10 июля. Супруги пока что держат в секрете имя малышки.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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    Комментарии (10) Добавить комментарий

    • Где рельефный-то? Просто худой живот без лишней жировой прослойки, но видно же, что пресс не в тонусе ещё

    • Понравилась только фотка щенка)))) И по теме - пресса там нет, просто она не разожралась во время беременности

    • Фотошоп на руке действительно явный, сравните толщину. И даже с ним талия прямая, а не тонкая. Без него, скорее всего, обычный послеродовой валик

    • Никакогт рельефа а темболее преса там нет. Просто она сама по себе худая и во время беременности не разьелась. Вот вам и секрет ее живота

    • Зря Костенко "читает фотографов", фотошопит-то на уровне первоклашки. То ноги разных цветов, то зубы унитазные, теперь вот кривая рука. Полна талантов дивчина

    • Ну что у человека в голове?!!! Зачем оголять через неделю после родов? Хвастаться фигурой?
      Фоио в лифоне для кормящих и младенцем, что б фигуру показать.....

      Это так аморально, что просто в ступор вводит. Зачем?!!!!
      Ну покажи ты мужу, но всему миру...
      И скачки эти танцы...

      Она матерью только по бумаге стала?

    • После родов у меня тоже живот плоский хотя набирала в первый раз 15, во второй раз 11 кг.

    • му какая же СТРОЙНАЯ?? какой тут стройностью пахнет? то что складок нет-а такой "пресс я бы не выставляла"- вопрос зачем она вообще это делает. Девочке надо лечить комплексы-постоянно кому-то что-то "доказывает"..Я считаю-если выставлять, то идеальный живот.

    • Гость

      му какая же СТРОЙНАЯ?? какой тут стройностью пахнет? то что складок нет-а такой "пресс я бы не выставляла"- вопрос зачем она вообще это делает. Девочке надо лечить комплексы-постоянно кому-то что-то "доказывает"..Я считаю-если выставлять, то идеальный живот.

      А шо, старалась ить фотографов читала, топорно нафотошопила. Вопрос ну нафига. Сиди тихонько дитё нянькай. Нет вся жизнь ради инстаграмов, тьфу.

    • Гостья

      А шо, старалась ить фотографов читала, топорно нафотошопила. Вопрос ну нафига. Сиди тихонько дитё нянькай. Нет вся жизнь ради инстаграмов, тьфу.

      да не в том дело- зачем стараться что-то доказывать и выставлять какой-то неспортивный живот с большим пупком... Я понимаю,что она хотела продемонстрировать себя "после родов"-но вид реально не для фото выкладывать.

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