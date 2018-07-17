«Она вообще рожала?»: поклонники Тарасовой не верят, что у нее может быть такой рельефный пресс через неделю после родов

24-летняя Анастасия Тарасова почти не поправилась за время беременности, поэтому и в форму возвращается в рекордно короткие сроки. Всего через шесть дней после появления на свет дочери молодая мама позирует в спортивном бюстгальтере и леггинсах.

1 2 3 ... 15 Анастасия Тарасова похвасталась стройной фигурой и показала новорожденную малышку

За несколько недель до родов Анастасия Тарасова признавалась, что набрала всего около семи килограммов. Модель утверждала, что смогла оставаться в форме благодаря сбалансированному питанию. Вечером 16 июля молодая мама показала, как выглядит в коротком топе меньше чем через неделю после рождения дочери. Живот Анастасии уже сейчас кажется подтянутым — на нем даже просматривается рельеф.



Многие фолловеры Тарасовой в Инстаграме пришли в восторг, увидев фото, на котором молодая стройная мама прижимает к себе малышку. «Как быстро пришли в форму! Восторг!», «Такая стройная! Она вообще рожала?» — написали поклонницы в комментариях к посту.



Нашлись и хейтеры, посчитавшие, что тонкая талия — результат ретуши: «Невооруженным глазом виден фотошоп. Посмотрите на руку, которой держит девочку». Некоторые пользователи Сети раскритиковали Анастасию за то, что она будто специально подчеркивает свою худобу: «Такое чувство, что вы не ребенку радуетесь, а своей идеальной фигуре после родов».



Сама модель на негативные высказывания в свой адрес никак не реагирует. Напомним, что Анастасия родила дочь своему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, 10 июля. Супруги пока что держат в секрете имя малышки.

