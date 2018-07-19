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    Виктория Боня рассказала, сколько весит и как следит за фигурой

    19.07.2018
    38-летняя Виктория Боня безупречно выглядит на фотографиях в соцсети. Знаменитость может похвастаться стройным и подтянутым телом. На днях звезда Инстаграма поведала о том, как поддерживает себя в форме и рассекретила свой вес.

    Виктория Боня часто делится на своей странице в Инстаграме снимками в купальниках и обтягивающих платьях. Поклонники телеведущей не устают восхищаться ее стройной фигурой. Боня не скрывает, что регулярно занимается в тренажерном зале и старается следить за своим питанием.

    В новом интервью звезда Инстаграма призналась, что посещает спортзал два-три раза в неделю. Однако во время длительных командировок она может и по несколько дней не тренироваться. Виктория признается, что наконец довольна своим весом.

    По словам знаменитости, сейчас она весит 55-56 килограммов, а ее рост составляет 170 сантиметров.

    Боня рассказала и о своей диете. Сегодня она может позволить себе и пасту в сливочном соусе, но все же старается следить за рационом. «Я не ем красного мяса уже года три, курицу тоже. А каждое лето ухожу на сыроедение хотя бы на два месяца. Не для того, чтобы похудеть, а чтобы очистить организм. Это мой способ детокса», — поделилась Виктория с порталом Wday.

    Знаменитость также объяснила, почему в последнее время выбирает слитные модели купальников. На пляже она старается закрывать себя, чтобы ее кожа как можно дольше оставалась красивой.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Виктория Боня, Пьер Андюран

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