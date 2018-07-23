«Похожа на человека, а не на упитанную свинку»: Собчак удивила серьезно постройневшей фигурой и рассказала, как ей удалось похудеть

С весны этого года в Сети активно муссируются слухи о второй беременности 36-летней Ксении Собчак. На днях телеведущая дала понять, что просто немного поправилась, но уже избавилась от лишних килограммов.

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На фото: Марина Жигалова-Озкан и Ксения Собчак На новом снимке Ксения Собчак кажется похудевшей

Последние несколько месяцев поклонники Ксении Собчак обсуждают ее интересное положение. Еще в марте этого года многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что медиадива набрала вес и стала носить наряды свободного кроя. Недавно знаменитость высмеяла эти сплетни и ясно дала понять, что в ближайшее время в ее семье не случится пополнения.



На днях Собчак опубликовала на своей странице в Инстаграме новый снимок, на котором она позирует в джинсах и простой белой футболке. Фолловеры отметили, что Ксения заметно постройнела.



22 июля она рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. По словам Ксении, самое важное — найти грамотного тренера и прислушиваться к потребностям своего тела. Собчак заявила, что ей неудобно питаться так, как это делают многие адепты ЗОЖ. Телеведущая не любит плотно завтракать из-за того, что поздно ужинает и ложится спать ближе к утру.



«Впервые мне встретился человек, который говорит: “если вам так комфортнее, не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером за 4 часа до сна можете съесть белковую пищу”. И вот, спустя месяц, я похожа на человека, а не на упитанную свинку», — написала медиадива. Ксения также поделилась видеороликом, на котором показала, какие упражнения выполняет.