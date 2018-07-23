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    Какая Крутая! Супруга композитора Крутого Ольга неотразимо хороша и стройна в красном купальнике

    23.07.2018
    Ольга Крутая вместе с мужем Игорем и младшей дочерью Александрой сейчас отдыхает на Сардинии. На днях 54-летняя бизнес-леди во всей красе продемонстрировала свою точеную фигуру.

    В середине июля младшей дочери Игоря и Ольги Крутых Александре исполнилось 15 лет. Свой день рождения девушка отметила в компании родных на Сардинии. Сейчас звездная семья наслаждается прекрасной погодой и свежим морским воздухом на живописном изумрудном побережье. 

    На днях Ольга поделилась на своей странице в Инстаграме фотографией в асимметричном красном купальнике. Бизнесвумен, позируя на скалистом пляже, показала свои по-девичьи стройные и подтянутые ноги.

    Поклонники супруги известного композитора пришли в восторг, когда увидели ее новый снимок. «Вы шикарна! Идеал женской красоты!», «Какая шикарная фигура!», «Прекрасная фигура! Вы образец для подражания», «Такой фигуры и в 25 у большинства нет!» — написали подписчики в комментариях к посту.

    Многие фолловеры Ольги стали живо интересоваться ее секретами красоты. Однако Крутая на эту тему не высказывается в соцсети. 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface
    Теги:

    Ольга Крутая, Игорь Крутой, Вика Крутая

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Крутая красивая женщина с необычной красотой!

    • Младшая дочка с возрастом похорошела прям.А то раньше вообще страх был.

    • Молодцы, всю жизнь вместе. Женщина, видимо, кремень. Взгляд хищный, лицо неприятное.

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