Какая Крутая! Супруга композитора Крутого Ольга неотразимо хороша и стройна в красном купальнике

Ольга Крутая вместе с мужем Игорем и младшей дочерью Александрой сейчас отдыхает на Сардинии. На днях 54-летняя бизнес-леди во всей красе продемонстрировала свою точеную фигуру.

1 2 3 ... 15 Ольга Крутая поделилась снимком в соблазнительном купальнике

В середине июля младшей дочери Игоря и Ольги Крутых Александре исполнилось 15 лет. Свой день рождения девушка отметила в компании родных на Сардинии. Сейчас звездная семья наслаждается прекрасной погодой и свежим морским воздухом на живописном изумрудном побережье.



На днях Ольга поделилась на своей странице в Инстаграме фотографией в асимметричном красном купальнике. Бизнесвумен, позируя на скалистом пляже, показала свои по-девичьи стройные и подтянутые ноги.



Поклонники супруги известного композитора пришли в восторг, когда увидели ее новый снимок. «Вы шикарна! Идеал женской красоты!», «Какая шикарная фигура!», «Прекрасная фигура! Вы образец для подражания», «Такой фигуры и в 25 у большинства нет!» — написали подписчики в комментариях к посту.



Многие фолловеры Ольги стали живо интересоваться ее секретами красоты. Однако Крутая на эту тему не высказывается в соцсети.

