«Для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство»: 53-летняя Апина поделилась эротичным снимком, но не все фанаты оценили

В последнее время Алена Апина не перестает удивлять поклонников не только новыми композициями, но и смелыми кадрами. На днях звезда 90-х опубликовала в соцести фотографию, на которой позирует в одной лишь джинсовой рубашке.

1 2 3 ... 14 Алена Апина удивила фанатов слишком откровенным снимком

В прошлом году Алена Апина, которая через месяц отметит 54-летие, резко сменила вектор своего творчества. Артистка, известная по хитам «Ксюша» и «Электричка», преобразилась и теперь часто носит мини или довольно откровенные наряды.



Алена решается и на смелые фотосессии. Недавно знаменитость поделилась с фолловерами в Инстаграме довольно откровенным снимком. Она сфотографировалась в одной лишь джинсовой рубашке, надетой на обнаженное тело. У артистки прекрасная фигура, и ей нечего стеснятся. Однако некоторые подписчики Апиной считают, что она перешла все рамки приличия.



«Для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не голая грудь», «Лет немало, а все туда же...» — написали некоторые интернет-пользователи в комментариях к посту. Впрочем, многим кадр все же понравился, и они похвалили Алену за смелость.