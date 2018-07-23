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    «Для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство»: 53-летняя Апина поделилась эротичным снимком, но не все фанаты оценили

    23.07.2018
    В последнее время Алена Апина не перестает удивлять поклонников не только новыми композициями, но и смелыми кадрами. На днях звезда 90-х опубликовала в соцести фотографию, на которой позирует в одной лишь джинсовой рубашке.

    В прошлом году Алена Апина, которая через месяц отметит 54-летие, резко сменила вектор своего творчества. Артистка, известная по хитам «Ксюша» и «Электричка», преобразилась и теперь часто носит мини или довольно откровенные наряды.

    Алена решается и на смелые фотосессии. Недавно знаменитость поделилась с фолловерами в Инстаграме довольно откровенным снимком. Она сфотографировалась в одной лишь джинсовой рубашке, надетой на обнаженное тело. У артистки прекрасная фигура, и ей нечего стеснятся. Однако некоторые подписчики Апиной считают, что она перешла все рамки приличия.

    «Для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не голая грудь», «Лет немало, а все туда же...» — написали некоторые интернет-пользователи в комментариях к посту. Впрочем, многим кадр все же понравился, и они похвалили Алену за смелость.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Алена Апина

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Ноги всегда были отпадными. Такими и остались. Завидую) но по фоткам понятно, лебединая песня. Сама, возможно, не осознает.

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