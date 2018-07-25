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    Бикини вместо платья: Лопес устроила пляжную вечеринку по случаю своего 49-летия и поразила фанатов сексуальной фигурой

    25.07.2018
    24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Свой день рождения певица решила отметить в кругу родных и близких. Вместо фешенебельного ресторана знаменитость веселилась на пляже.

    Дженнифер Лопес не устает восхищать своих многочисленных фанатов не только новыми крутыми треками, зажигательными выступлениями, но и цветущим внешним видом. Артистка выглядит значительно моложе своего возраста, поэтому с трудом верится, что на днях она отметила 49-летие.

    Джей Ло решила провести праздник в компании возлюбленного Алекса Родригеза и своих родных. По случаю дня рождения знаменитость устроила пляжную вечеринку. Певица не рассказала, куда улетела, но порадовала поклонников несколькими снимками.

    На фото, которые Лопес выложила в Инстаграме, она позирует в мини-бикини рядом с дорогими ей людьми. Подписчики тут же забросали исполнительницу хита Love Don't Cost a Thing комплиментами.

    Многих поклонников певицы растрогал и пост ее бойфенда в соцсети. Родригез обратился к Лопес со словами: «Все прошедшие 365 дней Дженнифер целиком отдавала себя нашим детям, нашим семьям, да и вообще всему миру. Надеюсь, сегодня мы подарим тебе счастье, которое ты заслуживаешь». Алекс также опубликовал несколько архивных снимков с возлюбленной и поблагодарил за все, что она для него делает.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

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