39-летняя Кейт Хадсон показала честное фото спустя два месяца после рождения третьего ребенка

Всего два месяца назад Кейт Хадсон родила третьего ребенка. Актрисе уже не терпится вернуть свою былую форму. Недавно многодетная мама показала, как выглядит ее тело сейчас.

1 2 3 ... 8 Кейт Хадсон показала честное фото своей фигуры после третьих родов

2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. На днях знаменитость опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте фото, на котором продемонстрировала свою фигуру. Хадсон объявила, что собирается вернуться в форму в ближайшее время.



«Давайте будем честны: дети становятся на первое место в вашей жизни, и очень непросто найти время на себя», — подписала кадр опытная мама.

Однако звезда настроена серьезно: к весне она хочет сбросить 11 килограммов с помощью правильного питания и нового режима тренировок.



Судя по всему, у Кейт много планов на будущее: «Я хочу продолжать кормить грудью, воспитывать детей, работать каждый день, уделять время любимому мужчине, проводить время с подругами и оставаться здоровой».



Кейт известна как поклонница здорового образа жизни, аюверды и йоги. Во время беременности она продолжала тренироваться и следить за своим питанием. Так что, лично у нас не остается сомнений в том, что актриса сможет быстро распрощаться с лишними килограммами.

