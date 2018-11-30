Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    39-летняя Кейт Хадсон показала честное фото спустя два месяца после рождения третьего ребенка

    30.11.2018
    Всего два месяца назад Кейт Хадсон родила третьего ребенка. Актрисе уже не терпится вернуть свою былую форму. Недавно многодетная мама показала, как выглядит ее тело сейчас. 

    2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. На днях знаменитость опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте фото, на котором продемонстрировала свою фигуру. Хадсон объявила, что собирается вернуться в форму в ближайшее время. 

    «Давайте будем честны: дети становятся на первое место в вашей жизни, и очень непросто найти время на себя», — подписала кадр опытная мама.

    Однако звезда настроена серьезно: к весне она хочет сбросить 11 килограммов с помощью правильного питания и нового режима тренировок.

    Судя по всему, у Кейт много планов на будущее: «Я хочу продолжать кормить грудью, воспитывать детей, работать каждый день, уделять время любимому мужчине, проводить время с подругами и оставаться здоровой».

    Кейт известна как поклонница здорового образа жизни, аюверды и йоги. Во время беременности она продолжала тренироваться и следить за своим питанием. Так что, лично у нас не остается сомнений в том, что актриса сможет быстро распрощаться с лишними килограммами.     

    Перейти к обсуждению 2


    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Instagram
    Теги:

    Кейт Хадсон

    Реклама

    Комментарии (2) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Ну вааааще!!! Как так можно?! На наших "звездочек"-худышек типа Шишковой, жены Джигана, Костенко и т.д.пусть посмотрит, когда родила, и дня через два показала стройную фигуру (отфотошопленную) подписчикам.
      Сарказм

    • Гость

      Ну вааааще!!! Как так можно?! На наших "звездочек"-худышек типа Шишковой, жены Джигана, Костенко и т.д.пусть посмотрит, когда родила, и дня через два показала стройную фигуру (отфотошопленную) подписчикам. Сарказм

      Ну, наверное, ей, состоявшейся женщине вряд ли есть дело до прекрасной физической формы таких персонажей, как жены Жиганы, бывшей бабы Тимати и жены футболиста))) Не знает и живет как попало, несчастная))))

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.