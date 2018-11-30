39-летняя Кейт Хадсон показала честное фото спустя два месяца после рождения третьего ребенка

2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. На днях знаменитость опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте фото, на котором продемонстрировала свою фигуру. Хадсон объявила, что собирается вернуться в форму в ближайшее время.
Однако звезда настроена серьезно: к весне она хочет сбросить 11 килограммов с помощью правильного питания и нового режима тренировок.
Судя по всему, у Кейт много планов на будущее: «Я хочу продолжать кормить грудью, воспитывать детей, работать каждый день, уделять время любимому мужчине, проводить время с подругами и оставаться здоровой».
Кейт известна как поклонница здорового образа жизни, аюверды и йоги. Во время беременности она продолжала тренироваться и следить за своим питанием. Так что, лично у нас не остается сомнений в том, что актриса сможет быстро распрощаться с лишними килограммами.