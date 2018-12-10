Татьяна Навка — одна из самых известных и красивых спортсменок нашей страны. Фигуристка успешна в профессии (у Татьяны есть свое ледовое шоу) и, несмотря на плотный график, всегда находит время на семью. К тому же дважды мама Навка обладает прекрасной фигурой. Недавно Татьяна поделилась, как ей удается сохранять стройность.
На днях фигуристка опубликовала в своем микроблоге фото с катка, куда она отправилась с семьей. «Сейчас идет активная подготовка к нашей волшебной сказке ''Аленький цветочек'', репетируем до 5-7 утра в режиме нон-стоп... организм постоянно в тонусе и активном движении!» — подписала кадр спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).
Правда, фигуристка призналась, что в редкие выходные может позволить себе все, что душе угодно: пончики, сосиски, хот-доги. Уверены, что с таким активным режимом тренировок никакая «вредность» не испортит фигуру Татьяны.
Навка рассказала, что в выходные объедается фастфудом, но это никак не сказывается на ее форме
Татьяна Навка — одна из самых известных и красивых спортсменок нашей страны. Фигуристка успешна в профессии (у Татьяны есть свое ледовое шоу) и, несмотря на плотный график, всегда находит время на семью. К тому же дважды мама Навка обладает прекрасной фигурой. Недавно Татьяна поделилась, как ей удается сохранять стройность.
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