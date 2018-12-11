Дважды мама Светлана Иванова назвала свой вес и рассказала, как не поправиться во время беременности

Сложно поверить, но в этом году Светлана Иванова стала мамой во второй раз. Поклонницы актрисы часто спрашивают, как ей удается оставаться такой стройной после родов. На днях в инстаграм-историях Светлана ответила на несколько самых популярных вопросов относительно своей фигуры.
На вопрос подписчиков, как не поправиться во время беременнности, Иванова ответила, что главное — не есть за двоих и постараться сохранить свою «добеременную» физическую активность. При этом актриса призналась, что не соблюдает диету и любит полакомиться сладким.