Дважды мама Светлана Иванова назвала свой вес и рассказала, как не поправиться во время беременности

Поклонники 33-летней Светланы Ивановой гадают, как ей удается оставаться такой стройной после двух беременностей. Недавно актриса ответила на самые популярные вопросы подписчиков о своей фигуре.

1 2 3 4 5 6 7 Светлана Иванова рассказала подписчикам, сколько весит

Сложно поверить, но в этом году Светлана Иванова стала мамой во второй раз. Поклонницы актрисы часто спрашивают, как ей удается оставаться такой стройной после родов. На днях в инстаграм-историях Светлана ответила на несколько самых популярных вопросов относительно своей фигуры.



В частности, актриса поведала, что она весит всего 44 килограмма при росте 160 сантиметров.

На вопрос подписчиков, как не поправиться во время беременнности, Иванова ответила, что главное — не есть за двоих и постараться сохранить свою «добеременную» физическую активность. При этом актриса призналась, что не соблюдает диету и любит полакомиться сладким.

