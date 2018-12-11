Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Дважды мама Светлана Иванова назвала свой вес и рассказала, как не поправиться во время беременности

    11.12.2018
    Поклонники 33-летней Светланы Ивановой гадают, как ей удается оставаться такой стройной после двух беременностей. Недавно актриса ответила на самые популярные вопросы подписчиков о своей фигуре.  

    Сложно поверить, но в этом году Светлана Иванова стала мамой во второй раз. Поклонницы актрисы часто спрашивают, как ей удается оставаться такой стройной после родов. На днях в инстаграм-историях Светлана ответила на несколько самых популярных вопросов относительно своей фигуры. 

    В частности, актриса поведала, что она весит всего 44 килограмма при росте 160 сантиметров.

    На вопрос подписчиков, как не поправиться во время беременнности, Иванова ответила, что главное — не есть за двоих и постараться сохранить свою «добеременную» физическую активность. При этом актриса призналась, что не соблюдает диету и любит полакомиться сладким.

    Перейти к обсуждению 3


    Текст: Мария Точилкина Фото: Personastars, maxavdeev/Instagram
    Теги:

    Светлана Иванова

    Реклама

    Комментарии (3) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Прям как у меня. Только я рожала один раз.

    • Никогда я не пойму актрис, которые готовы рожать от любого старого урода, лишь бы он был режиссёром и продвигал её. Ну, ещё был бы приятным внешне, я могу понять, но ни эту, не Пересильд не смогу понять. У меня физическое отвращение к таким мужчинам

    • А я не понимаю, что хорошего в её худобе. В фильмах мне не нравится как она выглядит. Лицо очень худое.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: красота

    Все темы: 13 178

    Новое за три дня

    24 новые темы

    Популярное за три дня

    23 популярные темы





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.