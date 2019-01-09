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Тренер 52-летней Холли Берри рассказал, как кинозвезде удается оставаться в прекрасной физической форме

Невероятно стройная фигура Холли Берри — результат огромных усилий актрисы. Недавно ее личный тренер рассказал, как звезда следит за своим телом.  
  • Питер Ли Томас и Холли Берри
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    Личный тренер Холли Берри, Питер Ли Томас, рассказал, как тренируется знаменитость
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52-летняя Холли Берри старается держать себя в идеальной форме. На днях ее личный тренер Питер Ли Томас рассказал на телешоу The Doctors, как тренируется знаменитость. 

«Она самая трудолюбивая актриса, которую я когда-либо встречал», — поведал он.

Томас признался, что Берри тренируется 5-6 раз в неделю. Помимо классических упражнений в тренажерном зале (приседания, отжимания, скручивания, прыжки и так далее), звезда занимается боксом и йогой. 

В прошлом году актрисе нужно было подготовиться к роли киллера в новом боевике «Джон Уик 3». Питер Ли объяснил, что они построили тренировки так, чтобы Холли справлялась с хореографией своего персонажа — ведь знаменитость сама исполнила все трюки в фильме.  

Мы, как и тренер Холли, искренне восхищаемся ее трудоспособностью и, конечно же, прекрасной фигурой. Так держать! 

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09 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Холли Берри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да она классная, фигура супер, тонус мышц, тело мечты.

  • Очень дорогая пластическая хирургия! - пишут нам друзья с "того берега" - вот секрет ее "суперфигуры в 50 лет")))

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