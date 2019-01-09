Тренер 52-летней Холли Берри рассказал, как кинозвезде удается оставаться в прекрасной физической форме

52-летняя Холли Берри старается держать себя в идеальной форме. На днях ее личный тренер Питер Ли Томас рассказал на телешоу The Doctors, как тренируется знаменитость.
Томас признался, что Берри тренируется 5-6 раз в неделю. Помимо классических упражнений в тренажерном зале (приседания, отжимания, скручивания, прыжки и так далее), звезда занимается боксом и йогой.
В прошлом году актрисе нужно было подготовиться к роли киллера в новом боевике «Джон Уик 3». Питер Ли объяснил, что они построили тренировки так, чтобы Холли справлялась с хореографией своего персонажа — ведь знаменитость сама исполнила все трюки в фильме.
Мы, как и тренер Холли, искренне восхищаемся ее трудоспособностью и, конечно же, прекрасной фигурой. Так держать!