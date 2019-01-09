Тренер 52-летней Холли Берри рассказал, как кинозвезде удается оставаться в прекрасной физической форме

Невероятно стройная фигура Холли Берри — результат огромных усилий актрисы. Недавно ее личный тренер рассказал, как звезда следит за своим телом.

1 2 3 4 5 6 Личный тренер Холли Берри, Питер Ли Томас, рассказал, как тренируется знаменитость

52-летняя Холли Берри старается держать себя в идеальной форме. На днях ее личный тренер Питер Ли Томас рассказал на телешоу The Doctors, как тренируется знаменитость.

«Она самая трудолюбивая актриса, которую я когда-либо встречал», — поведал он.

Томас признался, что Берри тренируется 5-6 раз в неделю. Помимо классических упражнений в тренажерном зале (приседания, отжимания, скручивания, прыжки и так далее), звезда занимается боксом и йогой.



В прошлом году актрисе нужно было подготовиться к роли киллера в новом боевике «Джон Уик 3». Питер Ли объяснил, что они построили тренировки так, чтобы Холли справлялась с хореографией своего персонажа — ведь знаменитость сама исполнила все трюки в фильме.



Мы, как и тренер Холли, искренне восхищаемся ее трудоспособностью и, конечно же, прекрасной фигурой. Так держать!