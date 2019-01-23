«Это сложнее, чем я думала»: Дженнифер Лопес сообщила, что временно отказалась от сахара и углеводов

В свои 49 лет Дженнифер Лопес выглядит прекрасно. Многие женщины ее возраста мечтают о такой же фигуре. Но, как известно, чудес не бывает. На днях певица пожаловалась своим фолловерам на то, что ради стройного тела ей приходится от многого отказываться.

1 2 3 4 5 6 Дженнифер Лопес отказалась от блюд с содержанием сахара и углеводов

Инстаграм Дженнифер Лопес полон шикарных фотографий в облегающих платьях и купальниках. Фигуре 49-летней певицы может позавидовать каждая. Однако не все задумываются о том, что идеальный силуэт Лопес — результат многочасовых тренировок в спортзале и правильного питания.



В своих недавних интервью знаменитость уже рассказывала о том, что ей пришлось отказаться от газированных напитков и картофеля. На днях Джей Ло поведала подписчикам своего микроблога, что исключила из своего рациона еще и блюда, содержащие сахар и углеводы.

«Это сложнее, чем я думала», — пожаловалась Лопес.

Многие фанаты знаменитости поддержали ее. «Чего не сделаешь ради красивой фигуры!» — писали они. Впрочем, такие строгие ограничения Дженнифер собирается соблюдать лишь в течение 10 дней — за это время она планирует хорошо поработать над своим телом.