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«Это сложнее, чем я думала»: Дженнифер Лопес сообщила, что временно отказалась от сахара и углеводов

В свои 49 лет Дженнифер Лопес выглядит прекрасно. Многие женщины ее возраста мечтают о такой же фигуре. Но, как известно, чудес не бывает. На днях певица пожаловалась своим фолловерам на то, что ради стройного тела ей приходится от многого отказываться.

Инстаграм Дженнифер Лопес полон шикарных фотографий в облегающих платьях и купальниках. Фигуре 49-летней певицы может позавидовать каждая. Однако не все задумываются о том, что идеальный силуэт Лопес — результат многочасовых тренировок в спортзале и правильного питания. 

В своих недавних интервью знаменитость уже рассказывала о том, что ей пришлось отказаться от газированных напитков и картофеля. На днях Джей Ло поведала подписчикам своего микроблога, что исключила из своего рациона еще и блюда, содержащие сахар и углеводы.

«Это сложнее, чем я думала», — пожаловалась Лопес.

Многие фанаты знаменитости поддержали ее. «Чего не сделаешь ради красивой фигуры!» — писали они. Впрочем, такие строгие ограничения Дженнифер собирается соблюдать лишь в течение 10 дней — за это время она планирует хорошо поработать над своим телом.

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23 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Дженнифер Лопес

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Только на 10 дней???? Я стараюсь вобще не есть сладкое!

  • Гость

    Только на 10 дней???? Я стараюсь вобще не есть сладкое!

    сахар находится во многих блюдах и продуктах, даже в макаронах и томатной пасте. Это реально трудно

  • Кушай Лопес, все спасет фотошопес.

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