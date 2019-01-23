Худо тело: знаменитости, которые не могут набрать вес, как ни стараются

Только со стороны кажется, что селебрити нарочно истязают себя диетами и много тренируются ради стройной фигуры. На деле же некоторые из них годами мечтают о паре-тройке, а то и пяти лишних килограммах, да вот все никак. Кто из звезд безрезультатно пытается набрать вес, и что говорят на эту тему специалисты, рассказываем в новом материале Woman.ru.

1 2 3 ... 15 Кети Топурия, 32 года

Кети Топурия всегда могла похвастаться стройной фигурой и длинными ногами. Певица старалась держать себя в форме, но никогда жестко не ограничивала свое питание. Как признавалась Кети Woman.ru , она с легкостью может позволить себе выпечку и мучное, когда очень захочется. Однако основной рацион Топурии все же состоит из полезных блюд: мяса или рыбы с овощными салатами и фруктов на десерт. По всей видимости, у солистки группы A'Studio быстрый обмен веществ, благодаря чему никакая булочка не сможет навредить ее тонкой талии

Многие девушки стремятся к такой фигуре, как у Джиджи Хадид или Оксаны Самойловой. Однако оказалось, что стройные знаменитости далеко не всегда сами довольны своим телом, а наоборот, мечтают набрать несколько килограммов. Что интересно, в их адрес поступает не меньше критики и негативных комментариев от хейтеров, чем в сторону селебрити с лишним весом. В итоге некоторым звездам приходится открыто заявлять о своих проблемах с весом и признаваться, что они никак не могут поправиться. В борьбе за каждый килограмм знаменитости перестают соблюдать строгую диету (могут даже позволить себе фастфуд) и истязают себя силовыми тренировками, но все тщетно. Woman.ru поговорил с врачом-диетологом, специалистом по коррекции веса Анной Чайкиной, чтобы выяснить, почему многие худышки никак не могут набрать вес и как это нужно делать правильно.

Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются девушки с от природы хрупким телосложением и хорошим метаболизмом. И многие им, как правило, завидуют, ведь они могут есть все, что угодно, и не толстеть.

Однако у этой медали существует и обратная сторона, на которой находится недостаточный вес, а с ним и проблемы со здоровьем — например, с менструальным циклом и гормонами. Эти девушки и рады бы перестать худеть, но остановить потерю веса и тем более набрать даже пару килограммов становится невероятно сложно.



Подобные трудности также могут возникнуть из-за недостатка аппетита. «Как это ни парадоксально, но проблема, по которой девушки не могут набрать вес, такая же, как и у тех, кто не может похудеть, — нерегулярное питание. Они просто иногда забывают вовремя поесть», — объяснила эксперт. Кроме того, большую роль в этом вопросе играет стресс. Девушки, склонные к полноте, начинают его «заедать», а вот худышки, наоборот, перестают есть вообще и продолжают терять вес, как, например, Кети Топурия после расставания с Гуфом.

«Любая стрессовая ситуация может усугубить проблему, и у человека может полностью отсутствовать чувство голода», — рассказала специалист.

Как же все-таки привести вес в норму и набрать несколько заветных килограммов? «Помочь в этом может только регулярное питание: есть каждые 3-4 часа, то есть не меньше 5 раз в день», — поведала Анна Чайкина. Также необходимо включить в свой рацион как можно больше полезных жиров. Эксперт уверяет, что это намного эффективнее, чем питаться одними углеводами. Она советует добавить в меню жирную рыбу или мясо, а также заправлять любимые овощные салаты жирными соусами или хотя бы оливковым маслом. Кроме того, диетолог назвала неожиданное блюдо, которое идеально подойдет тем, кто мечтает поправиться. Как ни странно, это винегрет! Оказывается, сочетание отварных овощей с растительным маслом способствует набору веса.



Что касается физических упражнений, то не стоит ждать, что они помогут быстро набрать несколько килограммов. В первое время девушки с хрупкой комплекцией и, что называется, тонкой костью могут рассчитывать лишь на 30 граммов в месяц при интенсивной нагрузке. Однако в долгосрочной перспективе занятия в зале (и желательно с тренером) могут принести свои плоды. К тому же тренировки помогают в борьбе со стрессом, поднимают настроение и способствуют повышению аппетита.