Ирена Понарошку сфотографировалась в бикини через три месяца после вторых родов

В конце октября прошлого года 36-летняя Ирена Понарошку вновь стала мамой. Судя по всему, телеведущая уже вернулась к добеременным параметрам, ведь на днях она поделилась снимком в раздельном купальнике.

1 2 3 4 5 Ирена Понарошку поделилась с подписчиками в Инстаграме снимком в бикини

Осенью 2018 года Ирена Понарошку родила второго сына, которого назвала Теодором. Знаменитость утверждала, что на этот раз не станет истязать себя диетами и возвращаться к былым формам будет постепенно. Через несколько недель после появления на свет ребенка телеведущая сообщила, что за всю беременность набрала 14 килограммов, причем ровно половина ушла сразу же.



Похоже, Ирена уже распрощалась и с оставшимися 7 килограммами. 30 января молодая мама опубликовала на своей странице в Инстаграме «пляжную» фотографию.

Понарошку, которая в настоящее время отдыхает с семьей в Таиланде, позировала на качелях в бирюзовом купальнике.

Поклонники знаменитости отметили, что она прекрасно выглядит. «Не, ну издевается! Родила же недавно! И такая фигура», «Вот это вы похудели после родов», «Фигурка просто класс!», «Красотка!» — написали подписчики Ирены Понарошку в комментариях к посту.



В новой публикации телеведущая также рассказала о своей первой любви, оказавшейся безответной. Фанаты Понарошку уверены, что теперь ее несостоявшийся ухажер кусает локти.