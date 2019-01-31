Ирена Понарошку сфотографировалась в бикини через три месяца после вторых родов

Осенью 2018 года Ирена Понарошку родила второго сына, которого назвала Теодором. Знаменитость утверждала, что на этот раз не станет истязать себя диетами и возвращаться к былым формам будет постепенно. Через несколько недель после появления на свет ребенка телеведущая сообщила, что за всю беременность набрала 14 килограммов, причем ровно половина ушла сразу же.
Похоже, Ирена уже распрощалась и с оставшимися 7 килограммами. 30 января молодая мама опубликовала на своей странице в Инстаграме «пляжную» фотографию.
Поклонники знаменитости отметили, что она прекрасно выглядит. «Не, ну издевается! Родила же недавно! И такая фигура», «Вот это вы похудели после родов», «Фигурка просто класс!», «Красотка!» — написали подписчики Ирены Понарошку в комментариях к посту.
В новой публикации телеведущая также рассказала о своей первой любви, оказавшейся безответной. Фанаты Понарошку уверены, что теперь ее несостоявшийся ухажер кусает локти.