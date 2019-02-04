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36-летняя Анна Седокова назвала себя толстой, глупой, но счастливой

Анна Седокова никогда не скрывала, что в юном возрасте страдала от комплексов по поводу своей фигуры. Год назад певица призналась, что смогла полюбить себя такой, какая она есть. На своей странице в Инстаграме она рассказала подписчикам о том, как принять себя. 
  • Анна Седокова
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    Анна Седокова считает, что счастливым женщинам все равно, что думают о ней окружающие
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Анна Седокова знает свои сильные стороны и на радость поклонникам часто их демонстрирует. На ее странице в Инстаграме регулярно появляются снимки, на которых звезда позирует в купальниках или открытых нарядах, не скрывающих ее аппетитные формы. Глядя на них, сложно поверить, что когда-то у Анны были комплексы по поводу фигуры. 

Седокова не раз признавалась, что смогла полюбить себя такой, какая она есть. На днях в своем Инстаграме Анна поделилась с подписчиками советами о том, как принять себя.

«Вчера долго говорила с психологом о том, почему с одними женщинами хочется быть, а от других — бежать. Напишу свои мысли. Всем нам необходима подзарядка, и мы подсознательно тянемся к людям умнее, чем мы, счастливее, чем мы, к людям, которым есть что нам дать», — начала свой рассказ Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По словам певицы, самые счастливые женщины — это те, кому все равно на мнение других. «Вот я такая, как есть. Толстая, глупая, немного дурная и что? Когда ты это признаешь и понимаешь, что деваться тебе от этого некуда, а значит, нужно научиться жить, и единственное мнение которое тебе важно — это мнение собственное. Единственный человек, ради которого ты должен выплясывать, доказывая, что ты молодец — это ты сам», — заключила Анна. 

Поклонники звезды поддержали ее в комментариях: «Вы самая красивая и умная!», «Спасибо за позитив! Побольше бы таких постов», «Анна, я немного завидую вашему умению не обращать внимание на чужое мнение, очень полезное качество». Интернет-пользователи также согласились со словами Седоковой, что если женщина счастлива, то никто из окружающих даже не заметит, что у нее есть лишний вес. 

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04 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Она наконец-то обратилась к психологу? И правильно, давно пора было..Я про это еще лет 8 назад говорила .И дело не в принятии своей фигуры,тут.я думаю все нормально у нее,она просто лукавит и кокетничает,на комплименты напрашивается..а вот ее отношения с мужчинами- просто караул..и особенно утверждения что самое главное в отношениях-родить как можно скорее..

  • А кто-то совсем недавно рассказывал, как страдает из-за дочери, которую папаша у нее отсудил и которая в Америке живет... А оказывается, что счастливая. Ну ок, ничего против не имею.

  • Гость

    Она наконец-то обратилась к психологу? И правильно, давно пора было..Я про это еще лет 8 назад говорила .И дело не в принятии своей фигуры,тут.я думаю все нормально у нее,она просто лукавит и кокетничает,на комплименты напрашивается..а вот ее отношения с мужчинами- просто караул..и особенно утверждения что самое главное в отношениях-родить как можно скорее..

    )) Не обращалась она ни к каким психологам. Скорее всего, вот именно, что очередного мужичка наконец подцепила, вот и счастлива. Погодите, скоро выложит совместные фотки в эротических позах, налюбуемся.

  • Анютка в самом соку!!!))) мне она нравится) и правильно делает что рожает))) детки у неё получаются шикарные) мужики приходят уходят, а детки с ней) и она никогда не будет одинока) Уверена что и мама она хорошая )

  • Как то кривенько пресс нарисовали на первом фото)) Отродясь у нее не было такого живота. Да,пузо не висело,но и стального пресса не было точно

  • Ну если ты глупая,то можно как бы и поучиться))) книжки там почитать разные)) не обязательно принимать свои слабости,иногда нужно немного постараться :)

  • Все правильно она говорит. Женщины, будьте довольными собою, тогда и счастье будет.

  • Одетая лучше)

  • Она очень привлекательная. У нее хороший цвет кожи, хорошая грудь, волосы густые, улыбка милая,голос приятный. Причем даже если она еще наберет кг, ее это не испортит. Хорошо рожает. Мужики будут кливать.

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