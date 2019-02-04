36-летняя Анна Седокова назвала себя толстой, глупой, но счастливой

Анна Седокова никогда не скрывала, что в юном возрасте страдала от комплексов по поводу своей фигуры. Год назад певица призналась, что смогла полюбить себя такой, какая она есть. На своей странице в Инстаграме она рассказала подписчикам о том, как принять себя.

1 2 3 4 5 Анна Седокова считает, что счастливым женщинам все равно, что думают о ней окружающие

Анна Седокова знает свои сильные стороны и на радость поклонникам часто их демонстрирует. На ее странице в Инстаграме регулярно появляются снимки, на которых звезда позирует в купальниках или открытых нарядах, не скрывающих ее аппетитные формы. Глядя на них, сложно поверить, что когда-то у Анны были комплексы по поводу фигуры.

Седокова не раз признавалась, что смогла полюбить себя такой, какая она есть. На днях в своем Инстаграме Анна поделилась с подписчиками советами о том, как принять себя.

«Вчера долго говорила с психологом о том, почему с одними женщинами хочется быть, а от других — бежать. Напишу свои мысли. Всем нам необходима подзарядка, и мы подсознательно тянемся к людям умнее, чем мы, счастливее, чем мы, к людям, которым есть что нам дать», — начала свой рассказ Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



По словам певицы, самые счастливые женщины — это те, кому все равно на мнение других. «Вот я такая, как есть. Толстая, глупая, немного дурная и что? Когда ты это признаешь и понимаешь, что деваться тебе от этого некуда, а значит, нужно научиться жить, и единственное мнение которое тебе важно — это мнение собственное. Единственный человек, ради которого ты должен выплясывать, доказывая, что ты молодец — это ты сам», — заключила Анна.



Поклонники звезды поддержали ее в комментариях: «Вы самая красивая и умная!», «Спасибо за позитив! Побольше бы таких постов», «Анна, я немного завидую вашему умению не обращать внимание на чужое мнение, очень полезное качество». Интернет-пользователи также согласились со словами Седоковой, что если женщина счастлива, то никто из окружающих даже не заметит, что у нее есть лишний вес.