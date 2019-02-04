Куриный суп, бургер без булки и кофе с конфетами: как питается Алена Водонаева, чтобы с гордостью обнажаться в кадре

Woman.ru продолжает делиться с вами, дорогие читательницы, звездными секретами красоты и молодости. Мы уже рассказывали о рационах многих голливудских знаменитостей, теперь пришел черед наших соотечественниц. На этот раз о том, что лежит в тарелке, нам поведала Алена Водонаева.

Алена Водонаева — девушка, которая за словом в карман не полезет. Телеведущая всегда четко выражает свое мнение, говорит, что думает, даже если ее высказывание может кого-то обидеть. Жестких принципов Алена придерживается и в отношении питания и своего внешнего вида.

Водонаева уверена: мы — то, что мы едим. И с этим трудно не согласиться.

Конечно, как и нас с вами, ежедневно Алену окружают соблазны в виде сладостей, фастфуда и прочей не самой полезной пищи. Однако с годами наша героиня выработала в себе силу воли, полюбила спорт, а ее главным мотиватором стало собственное отражение в зеркале.



Водонаева небезосновательно гордится своей фигурой и нередко демонстрирует ее на зависть хейтерам. Хотите узнать, как добиться такого же спортивного плоского живота, упругих бедер и ягодиц? Алена не стала делать из этого тайну и специально для Woman.ru подробно рассказала о своем рационе.

Проще — лучше

Наша героиня уверена, что сила в простоте. «Я ем самые обычные продукты: овощи, фрукты, рыбу, мясо, сложные углеводы (каши и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы), яйца, редко — кисломолочные продукты. А коровье молоко давно заменяю соевым, кокосовым или миндальным», — отметила Алена.

Главное правило телеведущей состоит в том, что блюдо не должно быть перегружено взаимоисключающими ингредиентами.

Так, например, заказав бургер, Водонаева отделит от него булку, а мясу по-французски предпочтет обычный стейк с овощами. Тем не менее телеведущая призналась, что раз в неделю может себе позволить довольно калорийную пасту.

Алена предпочитает легкие блюда

По мнению Алены, важно во всем соблюдать меру. Захотелось чего-то вкусненького — съешьте, но в первой половине суток и не каждый день. Так, наша героиня старается есть конфеты и фрукты (так как в них тоже содержится сахар) до 16 часов.

Гений властвует над хаосом

Конечно, соблюдение режима во всем — это важно. Но давайте посмотрим правде в глаза: кому из нас удается питаться размеренно и строго по часам, избегать стресса и засыпать в 23:00? Такие люди, скорее, исключение из правил. Кого-то такое положение дел расстраивает, но наша героиня давно смирилась со своим ненормированным графиком.



«Если честно, я стараюсь по такому поводу не заморачиваться. Конечно, идеально — не есть после 19-20 часов, если вы ложитесь спать ближе к полуночи. Однако часто так бывает, что в течение дня я толком не успеваю поесть, поэтому, приходя домой, обязательно ужинаю. Даже если на часах уже позднее время. Мой совет в этом случае: отдавайте предпочтение белкам — нежирной рыбе, креветкам, мидиям», — делится своим мнением Водонаева.



На поздний ужин Алена советует выбирать блюда, богатые белком

Блюдо дня

При идеальном распорядке дня наша героиня принимает пищу три-четыре раза. В случае перекуса Алена отдает предпочтение горстке орехов или сухофруктам, а в качестве основных блюд выбирает то, что хочется именно здесь и сейчас.

Неизменна в рационе Водонаевой лишь одна позиция — это самый обычный суп.

«Где бы я ни обедала, стараюсь раз в день съедать тарелку горячего куриного супа», — призналась Алена.

На обед Водонаева предпочитает куриный суп

Тем не менее помните, что не все супы благотворно влияют на организм. Специалисты рекомендуют ограничить употребление рассольника, солянки, щей, борща и других жирных супов. Полезным считается легкий овощной суп, а также суп на рыбном или курином бульоне. Это сытные блюда, которые согревают, хорошо усваиваются организмом и содержат оптимальное количество калорий.

Главная слабость

«Я не могу жить без кофе. В начале дня он обязателен, иначе я буду выглядеть и чувствовать себя, как сонная муха. Периодически я завязываю с этой привычкой, но хватает меня ненадолго — максимум на два-три месяца, и потом я снова возвращаюсь к этому бодрящему ароматному напитку», — призналась Водонаева.

Кофе, конечно, не самый вредный напиток, но все-таки негативно сказывается на организме человека.

Кофеин препятствует усвоению некоторых витаминов и минералов, замедляет обмен веществ, негативно сказывается на работе щитовидной железы.

Алена призналась, что не представляет своей жизни без кофе

Если вы зависимы от этого напитка, попробуйте заменить его цикорием. Не любите цикорий? Возможно, вам приглянется совет Алены. «Кофе хорошо заменяет чай матча (японский зеленый чай, растертый в порошок, — прим. Woman.ru). Переходите на него. Сама я очень много путешествую, часто передвигаюсь по разным точкам Москвы, так что порой завтракаю, где придется. Увы, не везде можно найти этот чай, поэтому кофе по-прежнему остается в моем рационе», — поделилась телеведущая.

Большие маленькие слабости

Если вас попросят назвать продукт или блюдо, без которого вы не можете жить, что это будет? Чипсы, фастфуд или какие-нибудь сладости? Наша героиня питает слабость к последнему.



«К соленому я равнодушна: картошку фри или чипсы могу съесть раз в год — большего и не хочется. А вот от сладкого отказаться сложно, да я и не пытаюсь. Минимум раз в месяц мне, как и любой нормальной женщине, хочется шоколада или любого другого сахара. И я себе это позволяю. Главное: во всем должна быть мера», — уверена Алена.



Водонаева не скрывает, что любит сладости

С консервантами напитки — для организма пытка

Тело человека на 80% состоит из воды. Нет ничего лучше, чем выпить стакан чистой H2O комнатной температуры. Эту простую истину знает каждая из нас, но на деле мы позволяем себе и другие, не всегда полезные напитки.

А вот Алена в этом вопросе непреклонна. «Пакетированные соки — никогда! Любые напитки, где есть консерванты, — это прямой путь к онкологии», — считает наша героиня.

«Алкоголь тоже не пью совсем — это яд, целлюлит и отрава», — твердо заявила Водонаева.

Телеведущая совсем не употребляет алкоголь

Газировки наша героиня тоже не пьет. Однако Алена призналась, что один любимый напиток у нее все же есть — энергетик Red Bull, и она крайне редко (в основном — в отпуске) может позволить себе выпить банку.