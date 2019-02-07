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Пользователи Сети оценили стройную фигуру жены Игоря Акинфеева

Сейчас 32-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и его супруга, 32-летняя актриса и модель Екатерина, отдыхают на Мальдивах. На днях жена футболиста поделилась с подписчиками в Инстаграме снимком в бикини. Поклонники в восторге! 

32-летняя Екатерина Акинфеева — активная пользовательница Инстаграма. Супруга футболиста регулярно делится с подписчиками снимками с мужем, кадрами с фотосессий, а также рассказывает об участии в различных проектах на телевидении. 

Сейчас Акинфеевы отдыхают на Мальдивах и радуют фолловеров живописными снимками с пляжа.

Так, опубликованная недавно фотография Екатерины в купальнике привела в восторг интернет-пользователей. 

«Какая же вы худышка!», «Мама двоих деток, и такая фигура! Браво!», «Фигура просто шикарная», «Вы из тех ведьм, что едят и не толстеют, да?» — отозвались в комментариях подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены). К слову, многие из них попросили Акинфееву рассказать, как она держит себя в такой прекрасной форме. 

Напомним, Екатерина и Игорь Акинфеевы вместе с 2012 года. В мае 2014-го у пары родился сын Даниил, а еще через год на свет появилась дочь Евангелина.

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07 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Екатерина Акинфеева, Игорь Акинфеев

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ну вот же.. нормальная девушка с человеческим лицом, приятно посмотреть.... а то как-то уже подустала видеть эти мукловые лица футбольных жен и прочих "селеб" с отрезанными носами, надутыми скулами и губами..

  • На 1м фото толще выглядит чем на остальных, без фотошопа явно не обошлось..

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