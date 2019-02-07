Пользователи Сети оценили стройную фигуру жены Игоря Акинфеева

32-летняя Екатерина Акинфеева — активная пользовательница Инстаграма. Супруга футболиста регулярно делится с подписчиками снимками с мужем, кадрами с фотосессий, а также рассказывает об участии в различных проектах на телевидении.
Сейчас Акинфеевы отдыхают на Мальдивах и радуют фолловеров живописными снимками с пляжа.
«Какая же вы худышка!», «Мама двоих деток, и такая фигура! Браво!», «Фигура просто шикарная», «Вы из тех ведьм, что едят и не толстеют, да?» — отозвались в комментариях подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены). К слову, многие из них попросили Акинфееву рассказать, как она держит себя в такой прекрасной форме.
Напомним, Екатерина и Игорь Акинфеевы вместе с 2012 года. В мае 2014-го у пары родился сын Даниил, а еще через год на свет появилась дочь Евангелина.