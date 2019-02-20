Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кристина Асмус назвала свой вес и призналась, что постоянно голодает

На днях 30-летняя Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Инстаграме интересными фактами о себе. Знаменитость призналась, что обожает фастфуд, но балует себя им крайне редко.
Кристина Асмус
Кристина Асмус утверждает, что любит калорийную пищу, но нечасто позволяет себе ее из-за склонности к полноте

Кристина Асмус не так уж и часто публикует на своей странице в соцсети фотографии в бикини. Однако в конце января актриса порадовала фолловеров в Инстаграме порцией пляжных снимков, сделанных на Мальдивах. У знаменитости прекрасная фигура, поэтому и открытые, и закрытые купальники сидят на ней идеально. 19 февраля звезда сериала «Интерны» рассказала, какой ценой дается ей эта стройность.

Кристина Асмус удивила фанатов, сообщив, что обожает фастфуд.

Пользователи Сети не поверили жене Гарика Харламова и стали расспрашивать, как же ей удается оставаться такой худой. Оказалось, что актриса в действительности соблюдает жесткий режим.

«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю... А комфортно мне именно в весе 45-46 кг», — ответила Кристина одной из подписчиц (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Кристина Асмус
    1 2 3 4 5
    Кристина Асмус призналась, что старается держать вес на отметке 45-46 килограммов
    Смотреть галерею

Поклонники решили, что Асмус все же кокетничала, ведь по ней и не скажешь, что она может быстро набирать лишние килограммы. Кстати, некоторые фолловеры посоветовали актрисе немного поправиться, посчитав ее вес слишком недостаточным для ее роста.

Перейти к обсуждению 8


20 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Знакомо. При росте 162 см мне хорошо только в весе не больше 53, но для этого есть не следует вообще. Только открываю рот, и уже 56.

  • За то муж хомячит за двоих)))

  • Никогда бы не подумала, что она склонна к полноте. Мне всегда казалось, что у нее детская худощавая фигурка и лишнего жира там вообще быть не может. А она еще и голодает, бедняга

  • NatashaB

    Знакомо. При росте 162 см мне хорошо только в весе не больше 53, но для этого есть не следует вообще. Только открываю рот, и уже 56.

    +++++ 45 было до рождения первого ребенка. После, как ни старалась, так и не смогла ниже 55 похудеть... Она молодец. Я на ПП уже несколько лет. Никакого отвеса, но хоть не полнею и то уже хорошо

  • У меня рост 165 и я не могу весить больше 50 кг, некомфортно в большем весе

  • Гость

    У меня рост 165 и я не могу весить больше 50 кг, некомфортно в большем весе

    у меня 164, чувствую себя хорошо при весе 48-49, если больше, то появляются ощущения тяжести, неповоротливости, прям чувствую, что на боках что-то лежит, вот реально)

  • Все относительно. Я при росте 158 см весила 50-55кг до 37 лет. потом в связи с болезнью меня расперло на 80кг. ну конечно ужасно но что делать жила как-то. Но постепенно как-то слезла с гормонов. Теперь удалось стать 60 кг.Боже, какое это счастье! чувствую себя мега-стройняшкой, наверное, меньше уже не будет, но мне и не надо, мне уже 40+ и мне норм. И чтоб этот вес был, я питаюсь очень умеренно. Очень. если какой-то хлеб или печенька то чуть-чуть и только с утра. нежирное все стараюсь.

  • Рост 162, вес 57, 50 кг я весила в 9-ом классе 20 лет назад. Не представляю себя в таком весе, после аппендицита был такой вес несколько дней, чувствовала себя суповым набором.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: красота

Все темы: 15 006

Новое за сегодня

17 новых тем

Популярное за сегодня

15 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.