Кристина Асмус назвала свой вес и призналась, что постоянно голодает

На днях 30-летняя Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Инстаграме интересными фактами о себе. Знаменитость призналась, что обожает фастфуд, но балует себя им крайне редко.

Кристина Асмус утверждает, что любит калорийную пищу, но нечасто позволяет себе ее из-за склонности к полноте

Кристина Асмус не так уж и часто публикует на своей странице в соцсети фотографии в бикини. Однако в конце января актриса порадовала фолловеров в Инстаграме порцией пляжных снимков, сделанных на Мальдивах. У знаменитости прекрасная фигура, поэтому и открытые, и закрытые купальники сидят на ней идеально. 19 февраля звезда сериала «Интерны» рассказала, какой ценой дается ей эта стройность.

Кристина Асмус удивила фанатов, сообщив, что обожает фастфуд.

Пользователи Сети не поверили жене Гарика Харламова и стали расспрашивать, как же ей удается оставаться такой худой. Оказалось, что актриса в действительности соблюдает жесткий режим.



«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю... А комфортно мне именно в весе 45-46 кг», — ответила Кристина одной из подписчиц (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 Кристина Асмус призналась, что старается держать вес на отметке 45-46 килограммов

Поклонники решили, что Асмус все же кокетничала, ведь по ней и не скажешь, что она может быстро набирать лишние килограммы. Кстати, некоторые фолловеры посоветовали актрисе немного поправиться, посчитав ее вес слишком недостаточным для ее роста.