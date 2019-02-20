Кристина Асмус назвала свой вес и призналась, что постоянно голодает

Кристина Асмус не так уж и часто публикует на своей странице в соцсети фотографии в бикини. Однако в конце января актриса порадовала фолловеров в Инстаграме порцией пляжных снимков, сделанных на Мальдивах. У знаменитости прекрасная фигура, поэтому и открытые, и закрытые купальники сидят на ней идеально. 19 февраля звезда сериала «Интерны» рассказала, какой ценой дается ей эта стройность.
Пользователи Сети не поверили жене Гарика Харламова и стали расспрашивать, как же ей удается оставаться такой худой. Оказалось, что актриса в действительности соблюдает жесткий режим.
«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю... А комфортно мне именно в весе 45-46 кг», — ответила Кристина одной из подписчиц (орфография и пунктуация автора сохранены).
Поклонники решили, что Асмус все же кокетничала, ведь по ней и не скажешь, что она может быстро набирать лишние килограммы. Кстати, некоторые фолловеры посоветовали актрисе немного поправиться, посчитав ее вес слишком недостаточным для ее роста.