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Даже упругие ягодицы не спасли Надежду Сысоеву от критики подписчиков по поводу ее пугающей худобы

Надежда Сысоева часто хвастается фолловерам своей модельной фигурой. На днях звезда шоу Comedy Woman решила вновь продемонстрировать изгибы своего тела, но в ответ получила массу негативных комментариев.
Пользователи Сети осудили Надежду Сысоеву за слишком худое тело
Пользователи Сети осудили Надежду Сысоеву за слишком худое тело

34-летняя Надежда Сысоева часто делится с подписчиками своими снимками в бикини. На днях актриса выложила новую фотографию, на которой позирует топлес.

Многих интернет-пользователей насторожила ее чрезмерная худоба.

В комментариях к посту некоторые фолловеры Сысоевой стали писать осуждающие комментарии и призвали ее набрать вес: «Немного потолстеть, и будет шик», «Кушать не дают?», «Я бы тебя покормила немножко, очень худа», «Какой кошмар! Набор костей».

Другие же отметили, что у участницы Comedy Woman отличная фигура. «Какая красотка!», «Надя, ты прелесть», «Нереальная», «Хорошее фото, а тело вообще супер!» — написали они. Впрочем, сама Надежда не стала обращать внимания на критику пользователей Сети и оставила все замечания без ответа.

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04 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото @pavelshelkovnikov, @vlada.mihaylova, /Instagram,

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и правельно, я тоже юыла худосочная, а потом с вощра ьом округлости появились, а не после двух родов, а она просто иакой конституции, быстро обмен работает. Не думаю что изводит диетами.

  • А вот тут как раз уже я не вижу ничего болезненного, в отличие от дочери Толкалиной, - вполне себе модельная норма. Руки бы слегка подкачать, да и все тут.

  • Мне кажется, девушка отлично смотрится. Стройная, никакой "пугающей" худобы не вижу.

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