Свои пышные формы Анна Седокова поддерживает с помощью хинкали по ночам

Фигура Анны Седоковой не дает покоя не только мужчинам, но и женщинам, многие из которых стремятся достичь такого же результата. На днях 36-летняя певица раскрыла секрет своих аппетитных форм.

Анна Седокова похвасталась своими пышными формами

Анна Седокова часто делится с подписчицами своими секретами красоты. На днях 36-летняя певица решила затронуть тему женского тела. В качестве примера знаменитость привела свою фигуру.

«Вы часто спрашиваете меня о том, как есть и не толстеть. Ответ — никак. Толстеть и радоваться», — написала в Инстаграме Анна (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того, Седокова посоветовала встречаться с мужчиной, который будет в два раза больше своей девушки, но при этом будет любить ее такой, какая она есть. Экс-солистка «ВИА Гры» также добавила, что слишком запускать себя тоже нельзя. По мнению певицы, ей и самой пора избавиться от вредной привычки есть по ночам.



1 2 3 4 5 6 7 Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что любит есть по ночам

В комментариях к публикации поклонницы Анны поблагодарили ее за советы и отметили, что у нее действительно прекрасная фигура, а ее ягодицы способны конкурировать даже с ягодицами знаменитых сестер Кардашьян.