Свои пышные формы Анна Седокова поддерживает с помощью хинкали по ночам

Анна Седокова часто делится с подписчицами своими секретами красоты. На днях 36-летняя певица решила затронуть тему женского тела. В качестве примера знаменитость привела свою фигуру.
Кроме того, Седокова посоветовала встречаться с мужчиной, который будет в два раза больше своей девушки, но при этом будет любить ее такой, какая она есть. Экс-солистка «ВИА Гры» также добавила, что слишком запускать себя тоже нельзя. По мнению певицы, ей и самой пора избавиться от вредной привычки есть по ночам.
В комментариях к публикации поклонницы Анны поблагодарили ее за советы и отметили, что у нее действительно прекрасная фигура, а ее ягодицы способны конкурировать даже с ягодицами знаменитых сестер Кардашьян.