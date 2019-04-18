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Свои пышные формы Анна Седокова поддерживает с помощью хинкали по ночам

Фигура Анны Седоковой не дает покоя не только мужчинам, но и женщинам, многие из которых стремятся достичь такого же результата. На днях 36-летняя певица раскрыла секрет своих аппетитных форм.
Анна Седокова похвасталась своими пышными формами
Анна Седокова похвасталась своими пышными формами

Анна Седокова часто делится с подписчицами своими секретами красоты. На днях 36-летняя певица решила затронуть тему женского тела. В качестве примера знаменитость привела свою фигуру.

«Вы часто спрашиваете меня о том, как есть и не толстеть. Ответ — никак. Толстеть и радоваться», — написала в Инстаграме Анна (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того, Седокова посоветовала встречаться с мужчиной, который будет в два раза больше своей девушки, но при этом будет любить ее такой, какая она есть. Экс-солистка «ВИА Гры» также добавила, что слишком запускать себя тоже нельзя. По мнению певицы, ей и самой пора избавиться от вредной привычки есть по ночам. 

В комментариях к публикации поклонницы Анны поблагодарили ее за советы и отметили, что у нее действительно прекрасная фигура, а ее ягодицы способны конкурировать даже с ягодицами знаменитых сестер Кардашьян.

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18 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Анна Седокова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну, по мне, так она уже толстовата, но если ей самой нравится, то это главное.

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