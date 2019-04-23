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Оголенные бедра Виктории Дайнеко не на шутку взволновали ее подписчиков

Виктория Дайнеко ежедневно публикует в своем Инстаграме фото и видео. Недавно 31-летняя певица показала фолловерам новый смелый снимок, чем вызвала немало споров в Сети.
Новое фото Виктории Дайнеко взбудоражило ее фанатов
Новое фото Виктории Дайнеко взбудоражило ее фанатов

Виктория Дайнеко часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Знаменитость то и дело радует фанатов фотографиями и видеозаписями со своим участием. На днях 31-летняя певица выложила в Инстаграме новый снимок, на котором позирует в черном мини-платье, обнажающем ее бедра.

«Погода вдохновляет на подвиги», — подписала фото Дайнеко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Публикация Виктории породила множество споров среди интернет-пользователей. Одни посчитали кадр чересчур откровенным: «Для чего это все оголять?», «Вульгарно», «Я думала, что вы скромнее», «Не ваш образ», «Явно перебор с ляжкой!». Другие же восхитились смелостью певицы и ее принятием себя: «Она любит свое тело. Мне тоже нравится она такая», «Вика, прекрасно выглядите», «Хороша», «Фигуристая девушка», «Откровенно, но красиво!». А вам понравилось новое фото Виктории Дайнеко?

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23 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Виктория Дайнеко

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