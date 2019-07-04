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Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

В последнее время у Ирины Темичевой появилось столько работы, что ее начало подводить здоровье. Недавно актриса рассказала журналистам о неприятном инциденте, случившемся с ней прямо во время съемок нового сериала.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев и Ирина Темичева в фильме «Кухня в париже» (2014)

Ирина Темичева знакома зрителям по целому ряду известных отечественных фильмов и сериалов, где ей доставались небольшие, но довольно яркие роли. 

На счету 33-летней актрисы несколько десятков киноработ. 

В последние годы у девушки стало появляться все больше интересных творческих предложений. Несмотря на то, что сниматься сразу в нескольких проектах очень сложно как с физической, так и с моральной стороны, Ирина даже не думает отказываться от работы. 

 
 

Недавно артистка дала интервью порталу «7 Дней». В нем Темичева рассказала, что из-за съемок нон-стоп ей приходится постоянно следить за своим питанием.

«Не могу сказать, что я склонна к полноте, но если буду есть все подряд, то в кадре буду пышечкой. Поэтому я все время себя ограничивала», — поведала знаменитость.

Ирина призналась, что в последние месяцы она стала стремительно терять вес. «За эти полгода у меня было такое количество перелетов и съемок, что я очень сильно похудела: вешу сейчас 43 килограмма. Наверное, организм перестроился», — считает девушка. 

Сначала звезда радовалась тому, как легко ей теперь удается быть стройной. Но буквально несколько дней назад она потеряла сознание прямо на съемочной площадке!

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    Ирина Темичева рассказала, как потеряла сознание прямо на съемочной площадке
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«В один из дней я вдруг стала задыхаться, метаться по павильону. Опустилась на колени, стала бить рукой по полу, так как ничего сказать не могла... А дальше ничего не помню. Как выяснилось, у меня резко упало давление и понизился сахар в крови. Врачи сказали, что это был голодный обморок», — поделилась Ирина.

Теперь она стала более серьезно относиться к своему здоровью. К тому же, коллеги по съемкам следят, чтобы актриса не пропускала приемы пищи. «Вот не знаю, переживают ли они за меня или за наш фильм, чтобы мы его досняли», — шутит Темичева. 

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04 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @temicheva/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Еще один анорексик-крепыш! И ведь гордится же своими костями!

  • На фотках не выглядит анарексиком, просто худенькая, стройная. Что там на самом деле, не знаю. У меня был период, что при 175 я весила 49 и нормально себя чувствовала, в еде не ограничивала, в обморок не падала.

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