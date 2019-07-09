Анджелина Джоли вышла в свет в белом платье в тон нездорово бледной коже рук и ног

Анджелина Джоли по праву считается одной из самых сексуальных женщин мира. Еще недавно ее красота сводила с ума миллионы мужчин. Но затем голливудская дива сменила сексуальные платья на балахоны, которые ее совершенно не украшают.

Анджелина Джоли



Сейчас Анджелина Джоли участвует в съемках нового боевика «Тем, кто желает моей смерти». В фильме звезда сыграет одну из главных ролей. В свободное от работы время знаменитость решила пройтись по улицам Парижа с актрисой Жаклин Биссет. Там-то ее и подловили папарацци, сфотографировав прогуливающихся звезд.

Анджелина Джоли и Жаклин Биссет



Анджелина Джоли выбрала белое драпированное платье, дополненное коричневым поясом. Завершили образ сумка через плечо и нюдовые лодочки. Не забыла Джоли и о мейкапе, нанеся на кожу лица тональную основу, а на губы — блеск. А вот руки и ноги актрисы выглядели предательски бледными.



1 2 3 ... 10 На светских мероприятиях Анджелина Джоли старается выглядеть на все 100

Белое платье практически слилось с оттенком кожи Джоли, тогда как лицо на фоне этого смотрелось неестественно загорелым.



К слову, спутница Джоли Жаклин Биссет также выбрала светлый наряд для прогулки. Однако, как нам кажется, 74-летней актрисе подобный подошел больше. А что скажете вы?