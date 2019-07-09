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Анджелина Джоли вышла в свет в белом платье в тон нездорово бледной коже рук и ног

Анджелина Джоли по праву считается одной из самых сексуальных женщин мира. Еще недавно ее красота сводила с ума миллионы мужчин. Но затем голливудская дива сменила сексуальные платья на балахоны, которые ее совершенно не украшают. 
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли 

Сейчас Анджелина Джоли участвует в съемках нового боевика «Тем, кто желает моей смерти». В фильме звезда сыграет одну из главных ролей. В свободное от работы время знаменитость решила пройтись по улицам Парижа с актрисой Жаклин Биссет. Там-то ее и подловили папарацци, сфотографировав прогуливающихся звезд.

Анджелина Джоли, Жаклин Биссет
Анджелина Джоли и Жаклин Биссет

Анджелина Джоли выбрала белое драпированное платье, дополненное коричневым поясом. Завершили образ сумка через плечо и нюдовые лодочки. Не забыла Джоли и о мейкапе, нанеся на кожу лица тональную основу, а на губы — блеск. А вот руки и ноги актрисы выглядели предательски бледными.

Белое платье практически слилось с оттенком кожи Джоли, тогда как лицо на фоне этого смотрелось неестественно загорелым.

К слову, спутница Джоли Жаклин Биссет также выбрала светлый наряд для прогулки. Однако, как нам кажется, 74-летней актрисе подобный подошел больше. А что скажете вы?

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09 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Rex Features/Fotodom.ru, Getty Images, Legion-Media.ru
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Анджелина Джоли, Жаклин Биссет

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот у Жаклин руки столетней

  • М-да, странно... неестественный цвет кожи для Энджи. Такое впечатление, что у нее пониженный гемоглобин. Но, поскольку в фильме снимается и на каблуках ходит, значит силёнки еще есть.

  • Хорошо выглядит, кажется поправилась. Лицо, что он колет, выглядит хорошо.

  • Как же плохо ей сделали грудь, очень неудачно.

  • Это не она, на 3- м фото видно, что губы другие.Если сравнить женщину на фото с детьми,то видно что это разные люди.

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