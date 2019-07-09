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«Молодая, а грудь старушки»: Дарью Клюкину раскритиковали за образ с жакетом на голое тело

25-летняя Дарья Клюкина приобрела широкую известность после победы в романтическом шоу «Холостяк» на ТНТ. Сейчас актриса и модель ведет свою страницу в Инстаграме.
Дарья Клюкина
Дарья Клюкина 

Каждый пост Дарьи Клюкиной в Инстаграме — это интересные локации и новые наряды. На днях модель, ставшая популярной после съемок в шоу «Холостяк», опубликовала снимки, сделанные в Париже перед модным показом Elie Saab. 

Дарья Клюкина
Новый пост Дарьи вызвал неоднозначные эмоции

Многие фолловеры, как обычно, восхитились стилем Дарьи, однако некоторым все же пришелся не по вкусу аутфит актрисы. Модный жакет мужского кроя, надетый на голое тело, оказался великоват так, что грудь Дарьи просто напросто «потерялась». 

«А где грудь?», «Как старая бабуля вы в этом наряде, уж простите», «Такая молодая, а грудь, как у старушки», — заявили подписчики Клюкиной.

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09 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @klyukina_d/Instagram
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Дарья Клюкина

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