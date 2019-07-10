«Помятая, с морщинами и неидеальным овалом»: Оксана Лаврентьева принимает свой возраст

Бизнесвумен Оксана Лаврентьева публично говорит о своих промахах, неудачах и несовершенствах так же, как и об успехах. Недавно 40-летняя знаменитость подняла тему неизбежных возрастных изменений, которые лично она смогла принять.

Оксана Лаврентьева



40 лет — сложный период в жизни многих людей, но у женщин особенно! Кризис среднего возраста, смысла жизни, новое принятие себя — через это проходят все. Не стала исключением и Оксана Лаврентьева, разменявшая пятый десяток в конце прошлого года.



Новый пост Лаврентьева посвятила возрастным изменениям

В Инстаграме бизнесвумен поделилась своими мыслями на этот счет. «В Инстаграм, как любой человек, я выкладываю фотки, на которых я себе нравлюсь, хорошо получилась и выгляжу, как девочка. Проблема в том, что последние несколько лет утром в зеркале я вижу не ''девочку'', а взрослую женщину около 40-ка», — как обычно, прямо и без прикрас начала Оксана свою исповедь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Помятую, иногда опухшую, с морщинками и неидеальным овалом лица. Мне и грустно, и страшно, и бывает одновременно смешно. Я ведь понимаю, что с каждым днем ситуация будет только ухудшаться, как бы я ни выбирала правильный свет и ни ходила прилежно на процедуры», — продолжила Лаврентьева.

1 2 3 ... 11 В последние годы Оксана Лаврентьева начала усиленно заниматься спортом

Да, сейчас возможно все — и остановить старение, и вернуть былую молодость. Однако Оксана отказалась от идеи ложиться под нож пластического хирурга и в итоге приняла ход времени. «У меня нет решения, и я не могу ничего предложить ни себе, ни своим подписчикам, кроме одного — смириться. И радоваться жизни, несмотря на увядающую красоту», — заключила знаменитость.

