Даже лифчик размера XS висит и некрасиво топорщится на груди Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер известна своими соблазнительными формами. Модель без стеснений публикует фотографии в бикини в Инстаграме. Однако новое фото знаменитости пришлось по вкусу не всем фолловерам.

Кендалл Дженнер

23-летняя Кенделл, как и все представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, обожает откровенные наряды и позировать в купальниках. Сейчас девушка отдыхает в Греции и не забывает делиться с поклонниками пляжными фотографиями.

Кендалл Дженнер удивила интернет-пользователей выбором бикини

В микроблоге модели появился новый снимок, на котором Кендалл без косметики позирует в желтом мини-бикини. Конечно же, большинство фолловеров девушки усыпали звезду комплиментами по поводу ее прекрасно сложенного тела. Но самые внимательные из них заметили, что верх купальника был явно не по размеру — он топорщился из-за явного недостатка объема.



Знаменитость оставила без внимания критику со стороны интернет-пользователей и продолжила наслаждаться отдыхом с друзьями на Миконосе.