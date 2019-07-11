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Даже лифчик размера XS висит и некрасиво топорщится на груди Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер известна своими соблазнительными формами. Модель без стеснений публикует фотографии в бикини в Инстаграме. Однако новое фото знаменитости пришлось по вкусу не всем фолловерам. 
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер

23-летняя Кенделл, как и все представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, обожает откровенные наряды и позировать в купальниках. Сейчас девушка отдыхает в Греции и не забывает делиться с поклонниками пляжными фотографиями.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер удивила интернет-пользователей выбором бикини

В микроблоге модели появился новый снимок, на котором Кендалл без косметики позирует в желтом мини-бикини. Конечно же, большинство фолловеров девушки усыпали звезду комплиментами по поводу ее прекрасно сложенного тела. Но самые внимательные из них заметили, что верх купальника был явно не по размеру — он топорщился из-за явного недостатка объема. 

  • Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
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    Многие интернет-пользователи считают представительниц семейства Кардашьян-Дженнер иконами стиля
    Смотреть галерею

Знаменитость оставила без внимания критику со стороны интернет-пользователей и продолжила наслаждаться отдыхом с друзьями на Миконосе. 

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11 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @kendalljenner/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Кендалл Дженнер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У нее много других достоинств. И в целом фигура гармоничная.

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