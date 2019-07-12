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Солистка группы «Непара» 42-летняя Виктория Талышинская вернула свой вес 15-летней давности, сбросив 20 кг

Многие женщины, ставшие мамами, долгое время не могут вернуть прежний вес. Однако, если запастись терпением и стремиться к цели, все возможно. Сбросить лишние килограммы удалось и нашей героине, солистке группы «Непара» Виктории Талышинской. 
Виктория Талышинская
Виктория Талышинская 

Виктория Талышинская родила дочь чуть меньше трех лет назад. Девочку певица назвала Варварой. Однако приобретя такое безмерное счастье в лице дочери, новоиспеченная мама долго не смогла избавиться от лишних килограммов. 

Виктория Талышинская
Виктория Талышинская в молодости

Все это время группа «Непара» продолжала гастролировать по стране, давая концерты. Однако в начале 2019-го музыкальный коллектив взял творческий отпуск. Именно за эти полгода Виктория сумела вернуть прежнюю, «добеременную» форму.

Посмотрите на артистку сейчас! 42-летняя Виктория сбросила 20 кг и выглядит так же стройно и эффектно, как 15 лет назад. А группа «Непара» снова готова радовать поклонников и уже запланировала концерт в Москве в конце июля. 

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12 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Persona Stars, @vitabel777/Instagram
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Виктория Талышинская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот и молодец! Значит было не комфортно в прежнем весе. Всё-таки мы, женщины, сами знаем и стремимся пускай не к идеальному и недостижимому весу, а к комфортному для самих себя. Уверена многие мужья/мужчины и не догадываются, что у их женщин лишние 5-7 кг., но мы то знаем! Всем желающим похудеть - этого и желаю ( и себе тоже ).

  • Кого вообще волнует ее вес?

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