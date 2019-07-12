Солистка группы «Непара» 42-летняя Виктория Талышинская вернула свой вес 15-летней давности, сбросив 20 кг

Многие женщины, ставшие мамами, долгое время не могут вернуть прежний вес. Однако, если запастись терпением и стремиться к цели, все возможно. Сбросить лишние килограммы удалось и нашей героине, солистке группы «Непара» Виктории Талышинской.

Виктория Талышинская



Виктория Талышинская родила дочь чуть меньше трех лет назад. Девочку певица назвала Варварой. Однако приобретя такое безмерное счастье в лице дочери, новоиспеченная мама долго не смогла избавиться от лишних килограммов.

Виктория Талышинская в молодости



Все это время группа «Непара» продолжала гастролировать по стране, давая концерты. Однако в начале 2019-го музыкальный коллектив взял творческий отпуск. Именно за эти полгода Виктория сумела вернуть прежнюю, «добеременную» форму.



1 2 3 ... 10 Виктория Талышинская впервые стала мамой в 39 лет

Посмотрите на артистку сейчас! 42-летняя Виктория сбросила 20 кг и выглядит так же стройно и эффектно, как 15 лет назад. А группа «Непара» снова готова радовать поклонников и уже запланировала концерт в Москве в конце июля.