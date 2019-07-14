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В погоне за идеальной фигурой Кристина Асмус изнуряет себя «адскими голодными диетами»

Совсем недавно Кристина Асмус поведала о своем маниакальном уходе за лицом. На этот раз откровение актрисы было на тему ее фигуры. 
Кристина Асмус
Кристина Асмус

За признанием Кристины Асмус об уходе за кожей лица последовал рассказ актрисы об ее фигуре. Звезда отличается стройным и подтянутым телом и не стесняется его демонстрировать. Однако, чтобы всегда быть в своей идеальной форме, знаменитость вынуждена голодать неделями. 

«Перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу, и две», — призналась жена Гарика Харламова. 

Кристина Асмус

Звезда попросила подписчиц не повторять ее диету, ведь «поводов для радости нет». Актриса прекрасно понимает, насколько подобный режим вреден для здоровья, но ничего не может с собой поделать.

«Если среди вас есть диетологи (или психологи), пишите советы. Не знаю, возможно ли поправить ситуацию, ведь все самые страшные комплексы тянутся с детства», — попросила помощи специалистов Асмус. 

В комментариях фолловеры знаменитости поспешили поддержать Кристину и поделились личным опытом расстройства пищевого поведения. 

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14 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото asmuskristina/Instagram
Теги

Кристина Асмус

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Не вижу ничего страшного. Обычный пост. Полезен для души и тела, очищает разум. Приветствуется во всех мировых религиях. Северные мусульмане вообще не едят и не пьют по 20 часов в сутки целый месяц Рамадан - это жестко предписано, уклониться никому нельзя, кроме больных, беременных, кормящих, детей и стариков. Так что всецело одобряю. Обжорство гораздо вредней.

  • Вот че она парится, муж ее давно уже расслабился и пофиг на беременный живот ....

  • Ужас... Одно яблоко в день и чашка кофе и...привет, гастрит! Так нельзя.,это просто гробить свой ЖКТ, у неё, наверно, при таком питании, изо рта жуткий запах((

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