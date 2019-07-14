В погоне за идеальной фигурой Кристина Асмус изнуряет себя «адскими голодными диетами»

За признанием Кристины Асмус об уходе за кожей лица последовал рассказ актрисы об ее фигуре. Звезда отличается стройным и подтянутым телом и не стесняется его демонстрировать. Однако, чтобы всегда быть в своей идеальной форме, знаменитость вынуждена голодать неделями.
«Перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу, и две», — призналась жена Гарика Харламова.
Звезда попросила подписчиц не повторять ее диету, ведь «поводов для радости нет». Актриса прекрасно понимает, насколько подобный режим вреден для здоровья, но ничего не может с собой поделать.
В комментариях фолловеры знаменитости поспешили поддержать Кристину и поделились личным опытом расстройства пищевого поведения.