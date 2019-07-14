В погоне за идеальной фигурой Кристина Асмус изнуряет себя «адскими голодными диетами»

Совсем недавно Кристина Асмус поведала о своем маниакальном уходе за лицом. На этот раз откровение актрисы было на тему ее фигуры.

Кристина Асмус

За признанием Кристины Асмус об уходе за кожей лица последовал рассказ актрисы об ее фигуре. Звезда отличается стройным и подтянутым телом и не стесняется его демонстрировать. Однако, чтобы всегда быть в своей идеальной форме, знаменитость вынуждена голодать неделями.



«Перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу, и две», — призналась жена Гарика Харламова.

Звезда попросила подписчиц не повторять ее диету, ведь «поводов для радости нет». Актриса прекрасно понимает, насколько подобный режим вреден для здоровья, но ничего не может с собой поделать.

«Если среди вас есть диетологи (или психологи), пишите советы. Не знаю, возможно ли поправить ситуацию, ведь все самые страшные комплексы тянутся с детства», — попросила помощи специалистов Асмус.

В комментариях фолловеры знаменитости поспешили поддержать Кристину и поделились личным опытом расстройства пищевого поведения.