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Виктория Боня набрала килограммы, не хватающие ей для полного счастья

Виктория Боня некоторое время страдала от того, что не могла набрать вес и чувствовала себя слишком худой. На днях бизнесвумен поделилась радостными новостями — ей удалось поправиться. 
Виктория Боня
Виктория Боня

Многие девушки имеют проблемы с лишним весом и хотят от него избавиться. Но не наша сегодняшняя героиня Виктория Боня, которая наоборот мечтала его набрать. На протяжении последних трех недель экс-участница «Дома-2» сидела на «поправительной диете»: питалась углеводами и постоянно занималась в зале. 

Боне удалось поправиться с 51 до 55 кг. Радостной новостью Виктория поделилась в инстаграм-историях.

«Кто бы мог подумать, что я буду хвастаться набранными килограммами, но я буду! Теперь надо поработать, чтобы были не просто килограммы, а форма», — сообщила 39-летняя звезда, снимая короткие видео в спортзале.

Также знаменитость поделилась видео со своих тренировок на мышцы пресса и ягодиц в специальном аккаунте.

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14 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Красотка такая стройная, Викуля, завтра с кинофестиваля из Италии ждем сторис и фото.

  • Мне бы так только похудеть и радоваться.

  • Красивая женщина и годы только украшают ее.

  • Красотка.

  • В восхитительной форме, в ее годы женщины молодые в тетки превращаются теряют женственность и грубеют.

  • Гость

    Боня просто испугалась, что зрители шоу Форт Боярд заметят колоссальную разницу между Боней в инсте и Боней на экране))) Отсюда все эти "набирания" веса.

    В жизни она куда красивее и прекраснее худышка.

  • Лол, боты)

  • Сейчас через недельку начнет худеть, а потом через месяц набирать, потому что в плане событий больше нечего предложить.

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