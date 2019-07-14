Виктория Боня набрала килограммы, не хватающие ей для полного счастья

Виктория Боня некоторое время страдала от того, что не могла набрать вес и чувствовала себя слишком худой. На днях бизнесвумен поделилась радостными новостями — ей удалось поправиться.

Виктория Боня

Многие девушки имеют проблемы с лишним весом и хотят от него избавиться. Но не наша сегодняшняя героиня Виктория Боня, которая наоборот мечтала его набрать. На протяжении последних трех недель экс-участница «Дома-2» сидела на «поправительной диете»: питалась углеводами и постоянно занималась в зале.



Боне удалось поправиться с 51 до 55 кг. Радостной новостью Виктория поделилась в инстаграм-историях.



«Кто бы мог подумать, что я буду хвастаться набранными килограммами, но я буду! Теперь надо поработать, чтобы были не просто килограммы, а форма», — сообщила 39-летняя звезда, снимая короткие видео в спортзале.



Также знаменитость поделилась видео со своих тренировок на мышцы пресса и ягодиц в специальном аккаунте.