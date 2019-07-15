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«Хорошая косточка»: фолловеры Алены Шишковой не оценили ее фото в бикини

Фолловеры Алены Шишковой не раз упрекали девушку в излишней худощавости. На днях на бывшую возлюбленную Тимати снова обрушилась масса негативных комментариев по поводу ее фигуры. 
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Алена Шишкова не раз признавалась, что хотела бы перестать быть такой худой, но пока не может набрать вес. Однако позировать в купальниках из-за этого модель не перестала.

Алена Шишкова
Новое фото Шишковой вызвало негативную реакцию у подписчиков 

На днях экс-возлюбленная Тимати поделилась новым снимком в пляжном аутфите. Алена позировала в золотистом раздельном купальнике около моря. Реакцию хейтеров долго ждать не пришлось. «Не знаю, анорексия ли это, но точно очень близко», «Покормить надо», «Хорошая косточка, погрызть можно», «Страшно смотреть. Истощенная», — писали недовольные внешностью звезды фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).

  • Алена Шишкова
    1 2 3 ...10
    Алена Шишкова часто подвергается критике со стороны интернет-пользователей
    Смотреть галерею

Модель не в первый раз сталкивается с критикой своего внешнего вида, но обычно никак не комментирует подобные сообщения.

Впрочем, не так давно Алена опубликовала фото из спортзала, дав понять, что намерена набрать мышечную массу. Похоже, подписчикам Шишковой нужно просто набраться терпения.

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15 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ой-ей-ей! На фото сидит, там где должна быть попа, косточки!!! И огромная голова.

  • Алена, поделись своей худобой.Я бы очень хотела быть такой худенькой, тонкой и звонкой. Но не могу рот зашить 😭.Еда - наше все

  • Ничего себе ступнищиии прям огромные

  • Года 3 назад она была пухлее, чем щас, вид здоровый, а сейчас как невростеник выглядет, тощая, угловатая, как Погребняк, нет женственности, что то неприятное.

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