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«Меня разносит!»: Анита Цой пожаловалась, что стремительно поправляется, несмотря на ПП и спорт

Почти всю свою жизнь Анита Цой сидит на диетах, чтобы не набрать ни одного лишнего килограмма. Недавно певица призналась, что устала бороться за стройность по одной веской причине. 
Анита Цой
Анита Цой

48-летняя Анита Цой не понаслышке знает, как трудно бороться с лишним весом. Исполнительница склонна к полноте, поэтому постоянно ограничивает свое питание и практикует изнурительные физические нагрузки. 

В прошлом году из-за нездорового пристрастия к диетам Анита была вынуждена сделать операцию — ей удалили желчный пузырь

После этого артистка решила пересмотреть отношение к своему телу. Она стала следовать принципам правильного питания и с двойным усилием заниматься спортом. 

Однако и это не помогло звезде сохранить форму — со временем она продолжила набирать вес. 

Анита Цой
 

Сначала исполнительница решила не переживать по поводу изменений своего тела и даже попыталась найти «плюсы» в том, как теперь выглядит. 

Однако на днях Анита призналась, что ее все же беспокоит ее внешность. 

«Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку — кто-то посчитал меня даже беременной! При этом я отлично себя чувствую, сижу на ПП и даже исполняю сложные трюковые элементы. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес», — с грустью сообщила фолловерам звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Цой отметила, что больше всего ее огорчает не то, что ее формы становятся более округлыми. Певица переживает, что теперь ей малы концертные костюмы — только ради них она и готова снова худеть. «Стрелка весов уже на 75 кг. Но есть и плюсы. На лице вообще ни одной морщинки! И что самое главное — поклонники мои песни меньше любить не стали», — резюмировала звезда. 

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17 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anitatsoy/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анита Цой

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Если она правда на ПП, то организм, значит, добирает то, что природой было предусмотрено. Генетика - вещь упрямая)) Я несколько лет героически держала вес 52 кг при росте 175, после первых родов вес встал на 55, после вторых - на 57, а еще через 5 лет меня разнесло до 62. После чего я опять неимоверными усилиями скинула до 54 - и трындец. Еле ползаю. На днях не смогла нормально сдать нормативы по физподготовке на работе - нет сил, и все, хотя вроде бы тренировалась, как обычно. Физрук меня долго разглядывал, потом как следует отругал за то, что ничего не жру. Так что сейчас дилемма - выглядеть полудохлой тростинкой или набрать хотя бы до 58 для бодрости.

  • Знаю несколько человек без желчного, все худющие. Одна из них моя свекровь, 73 лет. Диета при отсутствии желчного простая, и кто питается правильно, никак образ жизни не меняет. Анита очень приятная женщина, но скорее всего любит поесть.

  • Нравится как женщина и артистка, но муж хочет видеть ее не полной , А она должна исполнять его прихоти.

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