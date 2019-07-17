«Меня разносит!»: Анита Цой пожаловалась, что стремительно поправляется, несмотря на ПП и спорт

Почти всю свою жизнь Анита Цой сидит на диетах, чтобы не набрать ни одного лишнего килограмма. Недавно певица призналась, что устала бороться за стройность по одной веской причине.

Анита Цой

48-летняя Анита Цой не понаслышке знает, как трудно бороться с лишним весом. Исполнительница склонна к полноте, поэтому постоянно ограничивает свое питание и практикует изнурительные физические нагрузки.

В прошлом году из-за нездорового пристрастия к диетам Анита была вынуждена сделать операцию — ей удалили желчный пузырь

После этого артистка решила пересмотреть отношение к своему телу. Она стала следовать принципам правильного питания и с двойным усилием заниматься спортом.



Однако и это не помогло звезде сохранить форму — со временем она продолжила набирать вес.



Сначала исполнительница решила не переживать по поводу изменений своего тела и даже попыталась найти «плюсы» в том, как теперь выглядит.



Однако на днях Анита призналась, что ее все же беспокоит ее внешность.

«Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку — кто-то посчитал меня даже беременной! При этом я отлично себя чувствую, сижу на ПП и даже исполняю сложные трюковые элементы. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес», — с грустью сообщила фолловерам звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 8 Анита Цой призналась, что никак не может похудеть

Цой отметила, что больше всего ее огорчает не то, что ее формы становятся более округлыми. Певица переживает, что теперь ей малы концертные костюмы — только ради них она и готова снова худеть. «Стрелка весов уже на 75 кг. Но есть и плюсы. На лице вообще ни одной морщинки! И что самое главное — поклонники мои песни меньше любить не стали», — резюмировала звезда.