«Меня разносит!»: Анита Цой пожаловалась, что стремительно поправляется, несмотря на ПП и спорт

48-летняя Анита Цой не понаслышке знает, как трудно бороться с лишним весом. Исполнительница склонна к полноте, поэтому постоянно ограничивает свое питание и практикует изнурительные физические нагрузки.
После этого артистка решила пересмотреть отношение к своему телу. Она стала следовать принципам правильного питания и с двойным усилием заниматься спортом.
Однако и это не помогло звезде сохранить форму — со временем она продолжила набирать вес.
Сначала исполнительница решила не переживать по поводу изменений своего тела и даже попыталась найти «плюсы» в том, как теперь выглядит.
«Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку — кто-то посчитал меня даже беременной! При этом я отлично себя чувствую, сижу на ПП и даже исполняю сложные трюковые элементы. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес», — с грустью сообщила фолловерам звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Цой отметила, что больше всего ее огорчает не то, что ее формы становятся более округлыми. Певица переживает, что теперь ей малы концертные костюмы — только ради них она и готова снова худеть. «Стрелка весов уже на 75 кг. Но есть и плюсы. На лице вообще ни одной морщинки! И что самое главное — поклонники мои песни меньше любить не стали», — резюмировала звезда.