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Регина Тодоренко жалуется на появившиеся бока, демонстрируя при этом плоский живот

После свадебной церемонии Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились на остров Крит. На днях артистка пожаловалась на лишний вес, приобретенный за время отпуска. 
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко 

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова прошла две недели назад, но общественность до сих пор не перестает обсуждать это событие. После церемонии, прошедшей 3 июля в Италии, молодожены устроили медовый месяц в Греции. 

Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина охотно делится подробностями не только свадебного торжества, но и новыми снимками, сделанными за время отдыха. Недавно ведущая опубликовала фото, на котором позирует в бикини около моря. Знаменитость посетовала, что за две недели она обзавелась парой лишних килограммов.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
«Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете», — поведала подписчикам Тодоренко. 

Мы думаем, что Регина немного кокетничает, ведь ее пресс кажется рельефным и явно подкаченным. К тому же смеем заметить, что чуть больше полугода назад звезда впервые стала мамой. Так что фигура — огонь!

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19 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @reginatodorenko/Instagram
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Регина Тодоренко

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