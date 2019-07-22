Полина Диброва посетовала, что из-за своей большой и «капризной» груди не смогла сшить себе платье, как у Рианны

16 июля жене Дмитрия Диброва Полине исполнилось 30 лет. В честь этого супруг устроил своей избраннице шикарное торжество в одном из загородных клубов на Рублевке.
Сама именинница в этот вечер предстала перед гостями в длинном черном платье в пол с интригующим бюстье и золотыми крыльями за плечами — прямо-таки вылитый «ангел» Victoria's Secret!
Как оказалось, при выборе наряда Диброва действительно вдохновлялась одним из последних шоу бренда. По ее словам, ей очень понравился образ выступающей на показе Рианны, и именно его она решила повторить.
«Грудь у меня своя и достаточно капризная, поэтому бюстье мы шили по моим индивидуальным меркам», — объяснила наличие лямок в наряде многодетная мама.
Фолловеры высоко оценили наряд молодой женщины и посчитали, что бретели совершенно не испортили ее аутфит. «У вас образ получился намного круче, чем у Рианны!», «Шикарная, сексуальная красотка-жена», «Нет слов как вы прекрасны», — прокомментировали подписчики Полины.
А вам нравится наряд Полины Дибровой?