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Полина Диброва посетовала, что из-за своей большой и «капризной» груди не смогла сшить себе платье, как у Рианны

В середине июля Полина Диброва с размахом отметила 30-летие. Теперь супруга известного телеведущего делится с фолловерами деталями прошедшего торжества. Так, 21 июля она рассказала о своем праздничном наряде. 
Дмитрий Дибров, Полина Диброва
Дмитрий и Полина Дибровы

16 июля жене Дмитрия Диброва Полине исполнилось 30 лет. В честь этого супруг устроил своей избраннице шикарное торжество в одном из загородных клубов на Рублевке. 

Дибровы долго готовились к празднику и даже заявили на него определенный дресс-код, вдохновленный знаменитым балом Института костюма Met Gala. 

Сама именинница в этот вечер предстала перед гостями в длинном черном платье в пол с интригующим бюстье и золотыми крыльями за плечами — прямо-таки вылитый «ангел» Victoria's Secret!

Полина Диброва, Дмитрий Дибров
 

Как оказалось, при выборе наряда Диброва действительно вдохновлялась одним из последних шоу бренда. По ее словам, ей очень понравился образ выступающей на показе Рианны, и именно его она решила повторить.

Однако при пошиве платья Полина столкнулась с проблемой, из-за которой повторить фасон одеяния звезды точь-в-точь не получилось. 

«Грудь у меня своя и достаточно капризная, поэтому бюстье мы шили по моим индивидуальным меркам», — объяснила наличие лямок в наряде многодетная мама. 

Фолловеры высоко оценили наряд молодой женщины и посчитали, что бретели совершенно не испортили ее аутфит. «У вас образ получился намного круче, чем у Рианны!», «Шикарная, сексуальная красотка-жена», «Нет слов как вы прекрасны», — прокомментировали подписчики Полины.

А вам нравится наряд Полины Дибровой?

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22 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @polinadibrova/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Дмитрий Дибров, Полина Диброва

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Дибров итак неприятен, да еще эти шаровары, ужас какой.

  • Где Рианна и где Полинка.. "рукалицо"

  • Сочная женщина. В бежевом платье грудь не очень, бельё надо правильно подбирать

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