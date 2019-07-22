Полина Диброва посетовала, что из-за своей большой и «капризной» груди не смогла сшить себе платье, как у Рианны

В середине июля Полина Диброва с размахом отметила 30-летие. Теперь супруга известного телеведущего делится с фолловерами деталями прошедшего торжества. Так, 21 июля она рассказала о своем праздничном наряде.

Дмитрий и Полина Дибровы

16 июля жене Дмитрия Диброва Полине исполнилось 30 лет. В честь этого супруг устроил своей избраннице шикарное торжество в одном из загородных клубов на Рублевке.

Дибровы долго готовились к празднику и даже заявили на него определенный дресс-код, вдохновленный знаменитым балом Института костюма Met Gala.

Сама именинница в этот вечер предстала перед гостями в длинном черном платье в пол с интригующим бюстье и золотыми крыльями за плечами — прямо-таки вылитый «ангел» Victoria's Secret!

Как оказалось, при выборе наряда Диброва действительно вдохновлялась одним из последних шоу бренда. По ее словам, ей очень понравился образ выступающей на показе Рианны, и именно его она решила повторить.

Однако при пошиве платья Полина столкнулась с проблемой, из-за которой повторить фасон одеяния звезды точь-в-точь не получилось.

«Грудь у меня своя и достаточно капризная, поэтому бюстье мы шили по моим индивидуальным меркам», — объяснила наличие лямок в наряде многодетная мама.

1 2 3 ... 8 Полина Диброва рассказала о платье, в котором отмечала 30-летие

Фолловеры высоко оценили наряд молодой женщины и посчитали, что бретели совершенно не испортили ее аутфит. «У вас образ получился намного круче, чем у Рианны!», «Шикарная, сексуальная красотка-жена», «Нет слов как вы прекрасны», — прокомментировали подписчики Полины.



А вам нравится наряд Полины Дибровой?