Через колено! Светлану Лободу снова обвиняют, что она выложила чужое фото

Кажется, Светлане Лободе еще долго будут припоминать ее недавний скандал с чужим снимком. Так, на днях фолловеры решили, что певица снова не до конца с ними честна.

Светлана Лобода

Пару недель назад 36-летняя Светлана Лобода стала участницей громкого интернет-скандала, когда выложила в свой микроблог чужое фото.

Тогда звезда сделала вид, что критика многочисленных пользователей Сети ее совершенно не волнует и продолжила выставлять горячие снимки в купальнике

На днях Лобода пожаловалась в своем микроблоге, что она так танцевала во время последнего концерта, что заработала огромные синяки на коленях.

Несмотря на полученные ушибы, звезда блестяще отработала еще несколько концертов и только затем отправилась в заслуженный отпуск в Анталию — чтобы еще больше фотографироваться в купальнике.

Внимательные фолловеры заметили, что на свежих снимках ноги Светланы выглядят совершенно здоровыми, как будто недавно она и не жаловалась на сильную боль.

Хейтеры сразу же предположили, что артистка снова решила поиграть с чувствами фанатов, используя чужое фото. «Опять воруете снимки?» — едко прокомментировал публикацию один из пользователей Сети.

1 2 3 ... 10 Через несколько дней после сильных ушибов Светлана Лобода показала идеальные ноги

Впрочем, если присмотреться к кадрам с певицей, то можно заметить небольшие отеки на ее ногах. К тому же, Светлана будто специально подбирает для съемки такие позы, чтобы не выставлять напоказ колени. А еще Лобода писала целый пост про лекарства от ушибов — видимо, лечение дало отличный результат.