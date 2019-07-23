Через колено! Светлану Лободу снова обвиняют, что она выложила чужое фото

Пару недель назад 36-летняя Светлана Лобода стала участницей громкого интернет-скандала, когда выложила в свой микроблог чужое фото.
На днях Лобода пожаловалась в своем микроблоге, что она так танцевала во время последнего концерта, что заработала огромные синяки на коленях.
Несмотря на полученные ушибы, звезда блестяще отработала еще несколько концертов и только затем отправилась в заслуженный отпуск в Анталию — чтобы еще больше фотографироваться в купальнике.
Хейтеры сразу же предположили, что артистка снова решила поиграть с чувствами фанатов, используя чужое фото. «Опять воруете снимки?» — едко прокомментировал публикацию один из пользователей Сети.
Впрочем, если присмотреться к кадрам с певицей, то можно заметить небольшие отеки на ее ногах. К тому же, Светлана будто специально подбирает для съемки такие позы, чтобы не выставлять напоказ колени. А еще Лобода писала целый пост про лекарства от ушибов — видимо, лечение дало отличный результат.