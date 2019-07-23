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Через колено! Светлану Лободу снова обвиняют, что она выложила чужое фото

Кажется, Светлане Лободе еще долго будут припоминать ее недавний скандал с чужим снимком. Так, на днях фолловеры решили, что певица снова не до конца с ними честна. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

Пару недель назад 36-летняя Светлана Лобода стала участницей громкого интернет-скандала, когда выложила в свой микроблог чужое фото. 

Тогда звезда сделала вид, что критика многочисленных пользователей Сети ее совершенно не волнует и продолжила выставлять горячие снимки в купальнике

На днях Лобода пожаловалась в своем микроблоге, что она так танцевала во время последнего концерта, что заработала огромные синяки на коленях

Светлана Лобода
 

Несмотря на полученные ушибы, звезда блестяще отработала еще несколько концертов и только затем отправилась в заслуженный отпуск в Анталию — чтобы еще больше фотографироваться в купальнике. 

Внимательные фолловеры заметили, что на свежих снимках ноги Светланы выглядят совершенно здоровыми, как будто недавно она и не жаловалась на сильную боль. 

Хейтеры сразу же предположили, что артистка снова решила поиграть с чувствами фанатов, используя чужое фото. «Опять воруете снимки?» — едко прокомментировал публикацию один из пользователей Сети. 

  • Светлана Лобода
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    Через несколько дней после сильных ушибов Светлана Лобода показала идеальные ноги
    Смотреть галерею

Впрочем, если присмотреться к кадрам с певицей, то можно заметить небольшие отеки на ее ногах. К тому же, Светлана будто специально подбирает для съемки такие позы, чтобы не выставлять напоказ колени. А еще Лобода писала целый пост про лекарства от ушибов — видимо, лечение дало отличный результат. 

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23 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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