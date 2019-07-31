«Это не фотошоп, это реально я два года назад»: Мария Кожевникова показала, как выглядела до диет и спорта

Мария Кожевникова — трижды мама. Недавно, чтобы замотивировать своих подписчиц заниматься собой, она показала, в какой форме была после рождения младшего сына.

Мария Кожевникова



Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей: 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и 2-летнего Василия. Актриса не скрывает, что после каждых родов ей приходилось много работать, дабы вернуть прежнюю форму. Последние снимки звезды доказывают, что ей это удалось!

Так Мария Кожевникова выглядела два года назад



На днях 34-летняя Мария поделилась архивным снимком, на котором она, по ее собственному признанию, запечатлена не в самой лучшей форме. «Только не пугайтесь. Это не фотошоп, это реально я два года назад», — подписала фото звезда.



«Нашла фото, чтобы вас замотивировать. Все возможно: если сложить восприятие себя, спорт, питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла и вы сможете», — обратилась Мария к своим подписчицам.



Признаться, увиденное очень мотивирует! Поэтому не забываем про спорт и отказываемся от булочки к чаю.