«Это не фотошоп, это реально я два года назад»: Мария Кожевникова показала, как выглядела до диет и спорта

Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей: 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и 2-летнего Василия. Актриса не скрывает, что после каждых родов ей приходилось много работать, дабы вернуть прежнюю форму. Последние снимки звезды доказывают, что ей это удалось!
На днях 34-летняя Мария поделилась архивным снимком, на котором она, по ее собственному признанию, запечатлена не в самой лучшей форме. «Только не пугайтесь. Это не фотошоп, это реально я два года назад», — подписала фото звезда.
«Нашла фото, чтобы вас замотивировать. Все возможно: если сложить восприятие себя, спорт, питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла и вы сможете», — обратилась Мария к своим подписчицам.
Признаться, увиденное очень мотивирует! Поэтому не забываем про спорт и отказываемся от булочки к чаю.