Актриса-трансгендер снялась обнаженной и рассказала, как спала с мужчинами за деньги и пыталась выжить

Недавно американская актриса Трейс Лисетт удивила фолловеров откровенной фотосессией. Кроме этого знаменитость поведала о шокирующих фактах из своей биографии, о которых раньше предпочитала не вспоминать.

Трейс Лисетт

31-летняя американка Трейс Лисетт — довольно популярный блогер и начинающая актриса. На своей странице в Инстаграме знаменитость рассказывает о пережитой ею ранее... смене пола. Трудно поверить, но раньше эта девушка с соблазнительными формами была мужчиной.



На днях Трейс показала фолловерам свои абсолютно голые снимки, сделанные во время фотосессии для журнала Women's Health.

Как оказалось, Лисетт дала интервью порталу, в котором поведала о проблемах, появившихся в ее жизни после операции по смене пола.

Как оказалось, в те времена девушка еле сводила концы с концами и не могла найти нормальную работу — известные компании не хотели иметь в своем штате трансгендера.

«Чтобы выжить, я работала в ночных клубах, была проституткой и делала много других вещей, о которых сложно вспоминать», — призналась звезда.

Трейс поведала, что даже после того, как она стала сниматься в кино, ее часто домогались коллеги по съемочной площадке, а девушки критиковали ее не совсем женственную внешность.

«У меня было много боли и борьбы, много моментов, когда я смотрела в зеркало и плакала. Я все еще нахожусь на пути к принятию себя, любви к своему телу за все его изгибы и недостатки, а также за все то, что делает меня такой, какая я есть», — сказала Лисетт в интервью западному журналу.