Актриса-трансгендер снялась обнаженной и рассказала, как спала с мужчинами за деньги и пыталась выжить

31-летняя американка Трейс Лисетт — довольно популярный блогер и начинающая актриса. На своей странице в Инстаграме знаменитость рассказывает о пережитой ею ранее... смене пола. Трудно поверить, но раньше эта девушка с соблазнительными формами была мужчиной.
Как оказалось, Лисетт дала интервью порталу, в котором поведала о проблемах, появившихся в ее жизни после операции по смене пола.
Как оказалось, в те времена девушка еле сводила концы с концами и не могла найти нормальную работу — известные компании не хотели иметь в своем штате трансгендера.
Трейс поведала, что даже после того, как она стала сниматься в кино, ее часто домогались коллеги по съемочной площадке, а девушки критиковали ее не совсем женственную внешность.
«У меня было много боли и борьбы, много моментов, когда я смотрела в зеркало и плакала. Я все еще нахожусь на пути к принятию себя, любви к своему телу за все его изгибы и недостатки, а также за все то, что делает меня такой, какая я есть», — сказала Лисетт в интервью западному журналу.