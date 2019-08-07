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Актриса-трансгендер снялась обнаженной и рассказала, как спала с мужчинами за деньги и пыталась выжить

Недавно американская актриса Трейс Лисетт удивила фолловеров откровенной фотосессией. Кроме этого знаменитость поведала о шокирующих фактах из своей биографии, о которых раньше предпочитала не вспоминать. 
Трейс Лисетт
Трейс Лисетт

31-летняя американка Трейс Лисетт — довольно популярный блогер и начинающая актриса. На своей странице в Инстаграме знаменитость рассказывает о пережитой ею ранее... смене пола. Трудно поверить, но раньше эта девушка с соблазнительными формами была мужчиной. 

На днях Трейс показала фолловерам свои абсолютно голые снимки, сделанные во время фотосессии для журнала Women's Health.

Как оказалось, Лисетт дала интервью порталу, в котором поведала о проблемах, появившихся в ее жизни после операции по смене пола. 

 
 

Как оказалось, в те времена девушка еле сводила концы с концами и не могла найти нормальную работу — известные компании не хотели иметь в своем штате трансгендера. 

«Чтобы выжить, я работала в ночных клубах, была проституткой и делала много других вещей, о которых сложно вспоминать», — призналась звезда.

Трейс поведала, что даже после того, как она стала сниматься в кино, ее часто домогались коллеги по съемочной площадке, а девушки критиковали ее не совсем женственную внешность. 

«У меня было много боли и борьбы, много моментов, когда я смотрела в зеркало и плакала. Я все еще нахожусь на пути к принятию себя, любви к своему телу за все его изгибы и недостатки, а также за все то, что делает меня такой, какая я есть», — сказала Лисетт в интервью западному журналу. 

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07 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tracelysette/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Это уже не смешно. Тут каждый день про этих уродов печатают

  • "Я все еще нахожусь на пути к принятию себя, любви к своему телу за все его изгибы и недостатки" — хосспаде, что тут принимать, нормальная фигура, для трансушки так вообще шикарная. Такое чувство что привирает. Она точно меняла пол? А то тут недавно тоже одна моделька вещала что трансгендер, пришлось потом извиняться за брехню

  • Никому не интересно с кем спала эта ***! Хватит писать про извращенцев и уродов !

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