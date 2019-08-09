Как 62-летняя мама Светланы Лободы выглядит в купальнике

Светлана Лобода не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ. Периодически певица делится фотографиями своей старшей дочки, иногда в ленту Инстаграма попадают и другие члены семьи. На днях артистка показала свою маму, позирующую в бикини.

Светлана Лобода



Свтелана Лобода — обладательница крайне эффектной фигуры. Чтобы всегда быть в форме, звезда регулярно занимается спортом и соблюдает диеты. Однако в ее случае немаловажную роль сыграла и генетика. На днях Светлана опубликовала снимок своей мамы.

Наталья Лобода

В инстаграм-историях исполнительницы появилось фото 62-летней Натальи Лободы. Женщина смущенно позировала в черном бикини. Однако мы можем смело заявить: стесняться здесь нечего. Мама Светланы выглядит великолепно! Теперь понятно, в кого у певицы такая фигура.



1 2 3 ... 9 Светлана Лобода редко делится фотографиями с родными

Стоит отметить, что артистка унаследовала не только подтянутое от природы телосложение. 36-летняя знаменитость очень похожа на свою маму и внешне.

