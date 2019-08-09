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Как 62-летняя мама Светланы Лободы выглядит в купальнике

Светлана Лобода не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ. Периодически певица делится фотографиями своей старшей дочки, иногда в ленту Инстаграма попадают и другие члены семьи. На днях артистка показала свою маму, позирующую в бикини.
Светлана Лобода
Светлана Лобода 

Свтелана Лобода — обладательница крайне эффектной фигуры. Чтобы всегда быть в форме, звезда регулярно занимается спортом и соблюдает диеты. Однако в ее случае немаловажную роль сыграла и генетика. На днях Светлана опубликовала снимок своей мамы.

Наталья Лобода
Наталья Лобода

В инстаграм-историях исполнительницы появилось фото 62-летней Натальи Лободы. Женщина смущенно позировала в черном бикини. Однако мы можем смело заявить: стесняться здесь нечего. Мама Светланы выглядит великолепно! Теперь понятно, в кого у певицы такая фигура. 

Стоит отметить, что артистка унаследовала не только подтянутое от природы телосложение. 36-летняя знаменитость очень похожа на свою маму и внешне.

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09 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lobodaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Светлана Лобода

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