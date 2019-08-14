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Печально, но факт: у 34-летней Скарлетт Йоханссон есть целлюлит

Фигура Скарлетт Йоханссон — странный предмет... Не раз актрису признавали одной из самых сексуальных женщин мира, а на днях звезда неожиданно для многих предстала в не самом лучшем свете.
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон 

Скарлетт Йоханссон не боится экспериментов, а точное число перевоплощений кинодивы не смогут назвать даже ее преданные фанаты. 

При этом Йоханссон разбила не один миллион мужских сердец и заслуженно считается обладательницей самых сексуальных губ в мире. Однако оставаться во всем безупречной — дело не из легких. В Сети уже не раз обсуждали неудачные бьюти-эксперименты актрисы, а также ее неуверенность, связанную с неровными нижними зубами.

А на днях стало известно, что звезду не обошел стороной целлюлит. 

Скарлетт Йоханссон, Колин Джост
Колин Джост и Скарлетт Йоханссон на Атлантическом побережье 

Так, репортеры застали голливудскую актрису на пляже в Хэмптоне в компании жениха Колина Джоста. Интернет-пользователи, увидев снимки, забили тревогу: «апельсиновая корка» на бедрах и ягодицах Скарлетт видна невооруженным глазом.

К слову, возлюбленного актрисы подобное нисколько не смущает, да и саму Йоханссон, похоже, тоже. Пара наслаждалась друг другом и постоянно обнималась. 

Напомним, в мае этого года стало известно, что Йоханссон и Джост решили пожениться спустя два года отношений. Точную дату свадебного торжества пара еще не раскрыла. 

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14 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Скарлетт Йоханссон

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ой ну..я уж испугалась что с ней😂а там целлюлит какой то

  • Да как она посмел! Мужик ейный так застыдился, аж прикрыл))

  • У большинства поп есть целлюлит, только не все попы снимаются в кино и имеют миллионные контракты. Так что все у Скарлетт в порядке)

  • Печально ,но факт ,что у многих женщин он есть ,она тоже человек ,мать ,имеет свои достоинства и недостатки.Хотя в этом я печального ,ничего не вижу ,нет в жизни людей внешне ,похожими,на мукл из инстаграмма,со слоями фильтров.

  • Читай: печально, но факт, 34-летняя Скарлетт Йоханссон живой человек со всеми вытекающими.

  • ДО чего докатилось общество, как это все унизительно, обсуждать изъяны внешности. Ранее это было очень стыдно, табу. А сейчас смакуют, еще и печатают с увеличением в газетах, с именем персонажа. Фу!!

  • Скарлетт как раз очень уверенная в себе женщина. За ней мужики таскаются всю жизнь, а целлюлит давно, она и полнее была.

  • Не мешало бы почитать,что анатомически у женщин имеет место быть целлюлит и это нормально.

  • Гость

    ДО чего докатилось общество, как это все унизительно, обсуждать изъяны внешности. Ранее это было очень стыдно, табу. А сейчас смакуют, еще и печатают с увеличением в газетах, с именем персонажа. Фу!!

    Скарлетт отличная актриса, востребованная, с привлекательным лицом и неплохой фигурой. Тощие коровы надоели донельзя.

  • Ну есть и есть целлюлит, человек неидеален, он не может быть гладеньким и красивеньким, как яичко пасхальное. В этих несовершенствах и есть наш шарм. А Скарлет любят и хотят и 34-летнюю и целлюлитную.

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