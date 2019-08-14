Печально, но факт: у 34-летней Скарлетт Йоханссон есть целлюлит

Фигура Скарлетт Йоханссон — странный предмет... Не раз актрису признавали одной из самых сексуальных женщин мира, а на днях звезда неожиданно для многих предстала в не самом лучшем свете.

Скарлетт Йоханссон



Скарлетт Йоханссон не боится экспериментов, а точное число перевоплощений кинодивы не смогут назвать даже ее преданные фанаты.



При этом Йоханссон разбила не один миллион мужских сердец и заслуженно считается обладательницей самых сексуальных губ в мире. Однако оставаться во всем безупречной — дело не из легких. В Сети уже не раз обсуждали неудачные бьюти-эксперименты актрисы, а также ее неуверенность, связанную с неровными нижними зубами.



А на днях стало известно, что звезду не обошел стороной целлюлит.

Колин Джост и Скарлетт Йоханссон на Атлантическом побережье



Так, репортеры застали голливудскую актрису на пляже в Хэмптоне в компании жениха Колина Джоста. Интернет-пользователи, увидев снимки, забили тревогу: «апельсиновая корка» на бедрах и ягодицах Скарлетт видна невооруженным глазом.



К слову, возлюбленного актрисы подобное нисколько не смущает, да и саму Йоханссон, похоже, тоже. Пара наслаждалась друг другом и постоянно обнималась.



1 2 3 ... 11 На днях Скарлетт Йоханссон попалась в объективы папарацци

Напомним, в мае этого года стало известно, что Йоханссон и Джост решили пожениться спустя два года отношений. Точную дату свадебного торжества пара еще не раскрыла.