«Отпуск удался!»: Кристина Асмус набрала 5 килограммов за время отдыха

Кристина Асмус с особым трепетом следит за своей внешностью. На днях актриса призналась, что за время отпуска набрала лишние килограммы.

Кристина Асмус

Лишний вес — страшный сон многих девушек. Кристина Асмус с особым вниманием следит за своими параметрами, так как, по словам знаменитости, предрасположена к полноте. На днях она призналась, что за время отпуска на Мальдивах слегка поправилась.

«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о кораллы, заболела, поправилась на 5 килограммов. Короче, отпуск удался! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву!» — поведала Асмус своим фолловерам. Правда, подписчики совсем не заметили изменений в ее фигуре, о чем сообщили звезде в комментариях. «Где эти лишние 5 кг? Не видно, всем бы так», — писали интернет-пользователи.

1 2 3 ... 9 Кристина Асмус пристально следит за внешним видом

Сама звезда не раз признавалась, что из-за одержимости стройностью может голодать неделями.