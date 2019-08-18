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«Отпуск удался!»: Кристина Асмус набрала 5 килограммов за время отдыха

Кристина Асмус с особым трепетом следит за своей внешностью. На днях актриса призналась, что за время отпуска набрала лишние килограммы. 
Кристина Асмус
Кристина Асмус

Лишний вес — страшный сон многих девушек. Кристина Асмус с особым вниманием следит за своими параметрами, так как, по словам знаменитости, предрасположена к полноте. На днях она призналась, что за время отпуска на Мальдивах слегка поправилась. 

Кристина Асмус

«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о кораллы, заболела, поправилась на 5 килограммов. Короче, отпуск удался! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву!» — поведала Асмус своим фолловерам. Правда, подписчики совсем не заметили изменений в ее фигуре, о чем сообщили звезде в комментариях. «Где эти лишние 5 кг? Не видно, всем бы так», — писали интернет-пользователи.

Сама звезда не раз признавалась, что из-за одержимости стройностью может голодать неделями

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18 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @asmuskristina/Instagram
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Кристина Асмус

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Складывается впечатление,что колебание веса Кристины-это проблема мирового масштаба.Тут,по моему,проблема не с весом ,а с мозгами.

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