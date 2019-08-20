Светлана Лобода поразила фолловеров шпагатом и растяжкой гимнастки

Выступления Светланы Лободы на сцене всегда вызывают бурю эмоций у поклонников. Артистка не только замечательно поет, но и прекрасно двигается. На днях звезда поразила фанатов своей гибкостью.

Подписчики Светланы Лободы восхитились ее растяжкой

Фигура Светланы Лободы — предмет зависти многих женщин. Накачанный пресс, тонкая талия, длинные ноги... список можно продолжать до бесконечности, в певице идеально все.



На днях знаменитость вновь продемонстрировала свое шикарное тело, опубликовав новое фото в Инстаграме. На снимке 36-летняя Лобода невозмутимо позирует в продольном шпагате. «Готовимся к концерту!» — гласит подпись к фотографии.



1 2 3 ... 10 Светлана Лобода держит свое тело в тонусе

Фолловеры, увидев новый трюк певицы, не смогли сдержать эмоций. «Спасибо вам за мотивацию! Великолепна», «Красиво сидите, Светлана», «Вот это растяжка!» — не жалели комплиментов восторженные фанаты.

