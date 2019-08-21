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«Рука поплыла»: подписчики нашли следы фотошопа на новом фото Оксаны Самойловой

В погоне за совершенством знаменитости прибегают к различным средствам. Оксана Самойлова, как и многие инста-звезды, не стесняется ретушировать свои снимки при помощи фотошопа.
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова 

Оксана Самойлова часто публикует фото с дочерьми и рассказывает смешные истории с их участием. Помимо семейных фото ее микроблог наполнен и эффектными снимками самой многодетной мамы. Фолловеры каждый раз восхищаются ее красотой, дарят множество комплиментов стройной фигуре, но не в этот раз.

Оксана Самойлова

На днях жена Джигана опубликовала новую фотографию с наследницами. 8-летняя Ариелла и 4-летняя Лея позировали рядом со звездной мамой, а 2-летняя Майя комфортно устроилась на ее руках. Все бы ничего: обычный семейный снимок, каких в Инстаграме Самойловой предостаточно. Но внимательные подписчики заметили искаженную картинку. 

«Видно, что талию подправила фотошопом, рука чуть-чуть поплыла», — написал один из фолловеров. «Правая подмышка вообще странно выглядит», — подхватил другой. 

Интернет-пользователи задались вопросом, куда еще худее? Ведь Оксана прекрасно выглядит и без фотошопа! Однако стоит заметить, что большинство комментариев было посвящено семье бизнесвумен и рэпера. «Мамина гордость», «У вас замечательные дети», — писали пользователи Сети.

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21 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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