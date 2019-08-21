«Рука поплыла»: подписчики нашли следы фотошопа на новом фото Оксаны Самойловой

В погоне за совершенством знаменитости прибегают к различным средствам. Оксана Самойлова, как и многие инста-звезды, не стесняется ретушировать свои снимки при помощи фотошопа.



Оксана Самойлова



Оксана Самойлова часто публикует фото с дочерьми и рассказывает смешные истории с их участием. Помимо семейных фото ее микроблог наполнен и эффектными снимками самой многодетной мамы. Фолловеры каждый раз восхищаются ее красотой, дарят множество комплиментов стройной фигуре, но не в этот раз.

На днях жена Джигана опубликовала новую фотографию с наследницами. 8-летняя Ариелла и 4-летняя Лея позировали рядом со звездной мамой, а 2-летняя Майя комфортно устроилась на ее руках. Все бы ничего: обычный семейный снимок, каких в Инстаграме Самойловой предостаточно. Но внимательные подписчики заметили искаженную картинку.

«Видно, что талию подправила фотошопом, рука чуть-чуть поплыла», — написал один из фолловеров. «Правая подмышка вообще странно выглядит», — подхватил другой.

Интернет-пользователи задались вопросом, куда еще худее? Ведь Оксана прекрасно выглядит и без фотошопа! Однако стоит заметить, что большинство комментариев было посвящено семье бизнесвумен и рэпера. «Мамина гордость», «У вас замечательные дети», — писали пользователи Сети.

