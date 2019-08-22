Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Как Лолита Милявская похудела после развода

Королева эпатажа Лолита Милявская невероятно преобразилась после развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Как признается сама певица, она ничего не делала для этого специально.
Лолита Милявская
Лолита Милявская 

В начале прошлого месяца Лолита Милявская объявила: ее пятый брак дал трещину. Певица рассталась с супругом, 43-летним Дмитрием Ивановым, после восьми лет брака. Правда, чуть позже артистка уточнила, что они все еще муж и жена и официально не разведены, но уже разъехались.

Привести мысли в порядок Лолита решила в Болгарии. Там у певицы есть собственный домик и отдушина: пес Боцман, огород и бассейн. Певица уверена: это даже лучше, чем отдых на Мальдивах! «Да, на Мальдивах красиво, но все это хорошо, когда ты юный. А мне уже тяжело даются перелеты, поскольку у меня жуткая аэрофобия. Хотя у меня по работе порой в графике по два самолета в день», — рассказала Милявская «Комсомольской правде».

Пока Лолита в Москве, в Болгарии за ее хозяйством следит сосед. Два раза в день он приходит кормить собаку, а также пропалывает огород. Певица в ответ потчует его домашними огурцами.

На приготовление еды у звезды теперь тоже нет времени (да и желания). Результат: певица худеет на глазах, не прикладывая для этого особенных усилий.

«После разрыва с мужем я перестала готовить. В моей болгарской деревне очень жарко. Ем один раз в день и много двигаюсь. А так я особо и не худела. Просто», — поведала Лолита.

И, между прочим, артистка не собирается идти на поводу у своих эмоций и менять имидж, как это делают многие женщины, переживающие непростые времена. В своем Инстаграме Милявская не так давно опубликовала видео в купальнике с распущенными волосами и заявила: «После разводов многие меняют прически, убирают длину, меняют цвет волос. Я как-то даже постриглась налысо. Только с возрастом понимаешь, что волосы ни при чем. Не буду менять себя!».

Напомним, Лолита успела побывать в заветном «замужем» пять раз. Первым супругом певицы стал ее сокурсник Александр Беляев, но этот брак продлился всего год. Второй муж — Виталий Милявский — оформил отношения с Лолитой исключительно ради того, чтобы она получила прописку. Александр Цекало стал третьим мужем певицы, они прожили в браке 12 лет. Четвертый муж Милявской Александр Зарубин расстался с супругой после того, как та потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

Перейти к обсуждению


22 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Лолита Милявская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
«Пивной» живот и неприятные усы: Брэдли Купер заметно сдал после расставания с Ириной Шейк
40 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.