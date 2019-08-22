Как Лолита Милявская похудела после развода

Королева эпатажа Лолита Милявская невероятно преобразилась после развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Как признается сама певица, она ничего не делала для этого специально.

Лолита Милявская



В начале прошлого месяца Лолита Милявская объявила: ее пятый брак дал трещину. Певица рассталась с супругом, 43-летним Дмитрием Ивановым, после восьми лет брака. Правда, чуть позже артистка уточнила, что они все еще муж и жена и официально не разведены, но уже разъехались.

Привести мысли в порядок Лолита решила в Болгарии. Там у певицы есть собственный домик и отдушина: пес Боцман, огород и бассейн. Певица уверена: это даже лучше, чем отдых на Мальдивах! «Да, на Мальдивах красиво, но все это хорошо, когда ты юный. А мне уже тяжело даются перелеты, поскольку у меня жуткая аэрофобия. Хотя у меня по работе порой в графике по два самолета в день», — рассказала Милявская «Комсомольской правде».

Пока Лолита в Москве, в Болгарии за ее хозяйством следит сосед. Два раза в день он приходит кормить собаку, а также пропалывает огород. Певица в ответ потчует его домашними огурцами.

На приготовление еды у звезды теперь тоже нет времени (да и желания). Результат: певица худеет на глазах, не прикладывая для этого особенных усилий.

«После разрыва с мужем я перестала готовить. В моей болгарской деревне очень жарко. Ем один раз в день и много двигаюсь. А так я особо и не худела. Просто», — поведала Лолита.

И, между прочим, артистка не собирается идти на поводу у своих эмоций и менять имидж, как это делают многие женщины, переживающие непростые времена. В своем Инстаграме Милявская не так давно опубликовала видео в купальнике с распущенными волосами и заявила: «После разводов многие меняют прически, убирают длину, меняют цвет волос. Я как-то даже постриглась налысо. Только с возрастом понимаешь, что волосы ни при чем. Не буду менять себя!».

1 2 3 ... 9 20 марта 2010 года Лолита Милявская в пятый раз вышла замуж

Напомним, Лолита успела побывать в заветном «замужем» пять раз. Первым супругом певицы стал ее сокурсник Александр Беляев, но этот брак продлился всего год. Второй муж — Виталий Милявский — оформил отношения с Лолитой исключительно ради того, чтобы она получила прописку. Александр Цекало стал третьим мужем певицы, они прожили в браке 12 лет. Четвертый муж Милявской Александр Зарубин расстался с супругой после того, как та потеряла ребенка на пятом месяце беременности.