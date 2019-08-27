Бронзовая дива: 47-летняя Анна Нетребко побаловала подписчиков снимком в эффектном бикини

Пролистав Инстаграм Анны Нетребко за последний год, мы не нашли ни одной фотографии в бикини, кроме той, что оперная певица опубликовала недавно. Стоит ли говорить, как были удивлены ее фолловеры, увидев новый снимок?

Анна Нетребко

Анна Нетребко — обладательница пышных форм и подтянутого тела. Несмотря на это, оперная певица редко позирует в откровенных нарядах. В последний раз знаменитость делилась фото в купальнике полтора года назад. А недавно решила вновь порадовать своих поклонников.

Анна Нетребко

В эти дни певица находится в Сочи на фестивале «Новая волна». Там Анна общается со звездными друзьями, посещает светские вечера и просто отдыхает, наслаждаясь солнцем и Черным морем. На днях в микроблоге Нетребко появился новый снимок, на котором певица позирует в черном бикини с коктейлем в руке. «Каникулы закончились... Думаете, я хочу работать?» — спросила оперная дива своих фолловеров.



1 2 3 ... 11 Анна Нетребко обладает не только шикарным голосом, но и пышными формами

Только вот подписчики проигнорировали вопрос певицы и уделили все внимание ее пышным формам. «Красотка сногсшибательная!», «Самое классное фото!», «Такая аппетитная», «Ах, знойная Женщина!» — не унимались интернет-пользователи и продолжали писать комплименты.