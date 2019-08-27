Бронзовая дива: 47-летняя Анна Нетребко побаловала подписчиков снимком в эффектном бикини

Анна Нетребко — обладательница пышных форм и подтянутого тела. Несмотря на это, оперная певица редко позирует в откровенных нарядах. В последний раз знаменитость делилась фото в купальнике полтора года назад. А недавно решила вновь порадовать своих поклонников.
В эти дни певица находится в Сочи на фестивале «Новая волна». Там Анна общается со звездными друзьями, посещает светские вечера и просто отдыхает, наслаждаясь солнцем и Черным морем. На днях в микроблоге Нетребко появился новый снимок, на котором певица позирует в черном бикини с коктейлем в руке. «Каникулы закончились... Думаете, я хочу работать?» — спросила оперная дива своих фолловеров.
Только вот подписчики проигнорировали вопрос певицы и уделили все внимание ее пышным формам. «Красотка сногсшибательная!», «Самое классное фото!», «Такая аппетитная», «Ах, знойная Женщина!» — не унимались интернет-пользователи и продолжали писать комплименты.