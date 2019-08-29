6 яиц в день: Анастасия Волочкова изнуряет себя жесткими диетами ради стройной фигуры

В последнее время Анастасия Волочкова заметно похудела. Балерина не собирается останавливаться на достигнутом и на днях рассказала, как она добилась такой стройности.

Анастасия Волочкова



Смотрим на Анастасию Волочкову и невольно задаемся вопросом: «Как? Как ей удалось так похудеть?». Сама знаменитость не раз признавалась, что это стоило ей большого труда: во время подготовки к шоу «Балерина в зазеркалье цирка» Анастасия занималась по восемь часов в день.

Анастасия Волочкова поделилась секретом стройности



Конечно, помимо тренировок, в достижении таких параметров звезде помогло ограничение в питании. На днях 43-летняя Волочкова поведала, из чего состоит ее рацион. Секрет оказался прост: знаменитость почти ничего не ест. «Вчера, представляете, утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днем — одно сырое куриное домашнее и перед сном — второе. И мне хватило энергии», — поделилась балерина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Волочкова также добавила, что сейчас абсолютно довольна своими параметрами, хоть и до этого она не считала себя полной.

1 2 3 ... 10 То, что Анастасия Волочкова сбросила несколько килограммов, видно невооруженным глазом

Фолловеры оценили фигуру Анастасии, но попросили знаменитость остановиться. «Прекращайте худеть, вы играете с огнем», «Настя, ты и так стройная», — писали подписчики.

