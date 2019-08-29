«Раздеваюсь по любви»: возлюбленная Архипа Глушко выложила фото в белье

Этой весной стало известно, что единственный сын Наташи Королевой и Тарзана Архип встречается с девушкой на 6 лет старше себя. За прошедшее время пара успела совершить совместный выход на светское мероприятие и даже дать интервью о своих отношениях.
Архип и Мария регулярно публикуют совместные романтические снимки (часть которых им явно делают Тарзан и Королева), а также снимают юмористические ролики.
Недавно Слугина поделилась с фолловерами кадром из своей новой фотосессии, в которой она снялась лишь в одном белье.
Фото Марии в белье уже успел оценить Сергей Глушко. Отец Архипа молча поставил лайк под снимком Слугиной. Судя по всему, Тарзан не увидел ничего предосудительного в публикации избранницы своего сына.
Напомним, Мария живет в столице совсем недавно. До этого она победила в нескольких конкурсах красоты в Саратове и решила перебраться в Москву, чтобы стать моделью.