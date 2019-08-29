«Раздеваюсь по любви»: возлюбленная Архипа Глушко выложила фото в белье

Вот уже несколько месяцев в Сети активно обсуждают роман 17-летнего Архипа Глушко с 23-летней моделью Марией Слугиной. Судя по всему, девушке нравится внимание общественности — иначе зачем еще она провоцирует публику своими горячими фото?

Архип Глушко и Мария Слугина

Этой весной стало известно, что единственный сын Наташи Королевой и Тарзана Архип встречается с девушкой на 6 лет старше себя. За прошедшее время пара успела совершить совместный выход на светское мероприятие и даже дать интервью о своих отношениях.

Наследник знаменитых супругов спокойно относится к тому, что его возлюбленная старше него и не видит ничего предосудительного в ее участии в скандальном реалити-шоу «Дом-2».

Архип и Мария регулярно публикуют совместные романтические снимки (часть которых им явно делают Тарзан и Королева), а также снимают юмористические ролики.

Кадр из микроблога Марии Слугиной

Недавно Слугина поделилась с фолловерами кадром из своей новой фотосессии, в которой она снялась лишь в одном белье.

«Одеваюсь по погоде. Раздеваюсь по любви», — подписала откровенный снимок девушка.

Фото Марии в белье уже успел оценить Сергей Глушко. Отец Архипа молча поставил лайк под снимком Слугиной. Судя по всему, Тарзан не увидел ничего предосудительного в публикации избранницы своего сына.

Напомним, Мария живет в столице совсем недавно. До этого она победила в нескольких конкурсах красоты в Саратове и решила перебраться в Москву, чтобы стать моделью.