На новом фото Ольга Куриленко показала девичью грудь и фантастические округлые ягодицы

Ольга Куриленко любит удивлять своих подписчиков и не стесняется показаться в абсолютно разном виде. То она опубликует фото без макияжа, то — при всем параде.

Ольга Куриленко



Ольга Куриленко — обладательница роскошных форм. Можно потратить весь вечер, разглядывая снимки в ее Инстаграме, ведь актриса часто фотографируется в бикини.

Ольга Куриленко в рекламе купальников



Вот и на этот раз звезда порадовала поклонников новым фото в пляжном аутфите. На черно-белом снимке Ольга позирует в слитном купальнике с открытой спиной, демонстрируя все прелести своей фигуры. Подтянутое тело, упругая грудь и пышные ягодицы — 39-летней Куриленко есть чем похвастаться!



1 2 3 ... 10 Ольга Куриленко приняла участие в съемке рекламы купальников

На фото актриса рекламирует купальники DO Paris. С этим брендом знаменитость сотрудничает не в первый раз. Оно и понятно, посмотрите сами, как на Ольге сидят купальники французской марки!