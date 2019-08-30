На новом фото Ольга Куриленко показала девичью грудь и фантастические округлые ягодицы

Ольга Куриленко — обладательница роскошных форм. Можно потратить весь вечер, разглядывая снимки в ее Инстаграме, ведь актриса часто фотографируется в бикини.
Вот и на этот раз звезда порадовала поклонников новым фото в пляжном аутфите. На черно-белом снимке Ольга позирует в слитном купальнике с открытой спиной, демонстрируя все прелести своей фигуры. Подтянутое тело, упругая грудь и пышные ягодицы — 39-летней Куриленко есть чем похвастаться!
На фото актриса рекламирует купальники DO Paris. С этим брендом знаменитость сотрудничает не в первый раз. Оно и понятно, посмотрите сами, как на Ольге сидят купальники французской марки!