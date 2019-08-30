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На новом фото Ольга Куриленко показала девичью грудь и фантастические округлые ягодицы

Ольга Куриленко любит удивлять своих подписчиков и не стесняется показаться в абсолютно разном виде. То она опубликует фото без макияжа, то — при всем параде.
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко 

Ольга Куриленко — обладательница роскошных форм. Можно потратить весь вечер, разглядывая снимки в ее Инстаграме, ведь актриса часто фотографируется в бикини. 

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко в рекламе купальников 

Вот и на этот раз звезда порадовала поклонников новым фото в пляжном аутфите. На черно-белом снимке Ольга позирует в слитном купальнике с открытой спиной, демонстрируя все прелести своей фигуры. Подтянутое тело, упругая грудь и пышные ягодицы — 39-летней Куриленко есть чем похвастаться! 

На фото актриса рекламирует купальники DO Paris. С этим брендом знаменитость сотрудничает не в первый раз. Оно и понятно, посмотрите сами, как на Ольге сидят купальники французской марки!

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30 августа 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @olgakurylenkoofficial, @vanmalder, @do_paris/Instagram
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Ольга Куриленко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кто она такая?!

  • Красивое, нештампованное лицо. И тело ему под стать.

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