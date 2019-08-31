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52-летняя Рената Литвинова удивила фолловеров снимком в «борцовском» купальнике

Обычно в своем микроблоге Рената Литвинова демонстрирует эффектные наряды и стильные украшения. Впрочем, на днях знаменитость решила побаловать фолловеров порцией снимков, сделанных во время отдыха на яхте. 
Рената Литвинова
Рената Литвинова

На днях 52-летняя Рената Литвинова отправилась в небольшой круиз по случаю дня рождения ее давней подруги Земфиры. 

Рената Литвинова, Земфира
 

Летний зной и постоянное нахождение у воды не могли не сказаться на аутфитах Литвиновой. 

«Честное фото — фото в купальнике», — подписала последний кадр в своем микроблоге звезда. 

Пользователи Сети обрадовались фотографии Ренаты, на которой можно рассмотреть ее стройную фигуру. Многие заметили, что для своих лет Литвинова выглядит просто замечательно. 

К слову, некоторых удивил пляжный аутфит артистки, больше похожий не на бикини, а на борцовское трико. На защиту знаменитости встали ее верные поклонники. «Как приятно смотреть на женщину в купальном костюме! Это очень эротично, потому что нет открытости. К тому же, как ни странно, такой купальник хорошо смотрится только на идеальной фигуре», — отметила одна из подписчиц актрисы. 

А вам нравится пляжный образ Ренаты Литвиновой?

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31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @renatalitvinovaofficiall/Instagram
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Рената Литвинова, Земфира

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