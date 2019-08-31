52-летняя Рената Литвинова удивила фолловеров снимком в «борцовском» купальнике

Обычно в своем микроблоге Рената Литвинова демонстрирует эффектные наряды и стильные украшения. Впрочем, на днях знаменитость решила побаловать фолловеров порцией снимков, сделанных во время отдыха на яхте.

Рената Литвинова

На днях 52-летняя Рената Литвинова отправилась в небольшой круиз по случаю дня рождения ее давней подруги Земфиры.

Летний зной и постоянное нахождение у воды не могли не сказаться на аутфитах Литвиновой.

«Честное фото — фото в купальнике», — подписала последний кадр в своем микроблоге звезда.

Пользователи Сети обрадовались фотографии Ренаты, на которой можно рассмотреть ее стройную фигуру. Многие заметили, что для своих лет Литвинова выглядит просто замечательно.

К слову, некоторых удивил пляжный аутфит артистки, больше похожий не на бикини, а на борцовское трико. На защиту знаменитости встали ее верные поклонники. «Как приятно смотреть на женщину в купальном костюме! Это очень эротично, потому что нет открытости. К тому же, как ни странно, такой купальник хорошо смотрится только на идеальной фигуре», — отметила одна из подписчиц актрисы.



А вам нравится пляжный образ Ренаты Литвиновой?