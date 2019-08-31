Грация кошки: Ирина Шейк прошлась в прозрачных колготках, белье и жакете и лишила фанатов дара речи

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк с удвоенной силой взялась за новые съемки. Теперь почти каждая фотосессия топ-модели ознаменовывается горячими кадрами, которые будоражат фантазию поклонников.

Ирина Шейк

33-летняя Ирина Шейк всегда с огромным удовольствием принимала участие в откровенных рекламных съемках. Впрочем, за последние месяцы горячих фотографий в портфолио модели ощутимо прибавилось.

Многие связывают смелость Ирины с ее расставанием с Брэдли Купером.

Напомним, о разрыве звезды подиумов и актера стало известно в начале июня. С тех пор Шейк то и дело устраивает шумные вечеринки, ходит по знаменитым клубам и делает сексуальные кадры в белье.

В минувшую пятницу знаменитость снова порадовала фолловеров яркой публикацией. Ирина выложила в свой микроблог видео с прошедшей съемки для журнала Vogue.

В ролике молодая женщина дефилирует, одетая в лакированный жакет, колготки и черный комплект белья.

«Гулять так в выходные», — кратко прокомментировала свой смелый образ Ирина, намекнув, что с удовольствием появилась бы в такой одежде на вечеринке.

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Пользователи Сети пришли в восторг от видео Шейк. Многие предположили, что ролик был посвящен Брэдли Куперу. «Когда рассталась с парнем и готова тусить», «Ирочка, так держать! Выходим из развода эффектно», «Ты лучшая! Шикарно, с гордо поднятой головой, горящими глазами и натянутыми колготками живешь только для себя!» — прокомментировали видео фолловеры.